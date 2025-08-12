قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع

شاكر محظور - بلوجر
شاكر محظور - بلوجر
كتب محمد عبدالله :

أمرت جهات التحقيق المختصة بمخاطبة البنوك لمعرفة مسار تحويلات الأموال الموجودة فى حسابات البلوجر شاكر محظور والتي قدرت بـ 100 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية 

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

 مكافحة جرائم الأموال العامة

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات”.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شاكر محظور بلاغ ضد شاكر بلاغ ضد شاكر محظور القبض علي شاكر محظور 100 مليون جنيه غشيل شاكر محظور التحفظ علي أموال شاكر محظور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الفتوى الرشيدة تحتاج إلى بصيرة شرعية ويقظة تكنولوجية

وزير الشؤون الدينية بالجزائر

وزير الشئون الدينية الجزائري: لا بديل عن المفتي البشري في زمن الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

الأزهر: المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي هو من يمتلك المهارات الرقمية

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد