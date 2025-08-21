منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء

ردّ صانع المحتوى أشرف عطية على سؤال إحدى المتابعين لبرنامج «هي وبس» والمذاع عبر قناة dmc على سؤال «انا بشتغل وبكسب حلو وخطيبي أقل مني في الشغل ولما عرف مرتبي قالي حلو كل واحد يشيل أكله في البيت أو نقسمها»، قائلا: «المفروض هما الاتنين يدفعوا مع بعض في البيت مش هو يضيع مرتبه في حاجة البيت وهي تصرفها في الحاجات التانية وميك اب، وهو كده بيخاف عليها وعاوز مصلحتها وهو كده صح جدا».

علاقة الحب بين الرجل والمرأة

واستكمل الممثل أشرف عطية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «هي وبس» أن ذلك مثال حقيقي لعلاقة الحب بين الرجل والمرأة ويوجه صرفها يكون في أي اتجاه، لافتا إلى أن الحياة مشاركة ومن المنطقي أن يساعد الشخص في البيت.

التوجيه بطرق الاستثمار

وأوضح: «مين قال إن هي لازم تخدم وتعمل كل حاجه، والتربية مشاركة، والمرتب بتاعنا احنا الاتنين في البيت وأوجه تستثمر فيه إزاي».