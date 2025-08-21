بحبك .. ريهام حجاج تتغزل في زوجها محمد حلاوة

شاركت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت الفنانة ريهام حجاج بصحبة زوجها، في أحدث ظهور لهما عبر السوشيال ميديا، وكتبت علي الصورة:"بحبك "

أحدث أعمال ريهام حجاج

تقوم الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.

فريق عمل مسلسل أثينا:

يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.