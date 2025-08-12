دايمًا فخورين بيك .. رسالة ريهام حجاج إلى زوجها بعد فوزه في الشيوخ

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بفوز زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، بعضوية مجلس الشيوخ للدورة الثانية (2025 – 2030)، وذلك بعد إعلان النتائج خلال الساعات القليلة الماضية.



وشاركت ريهام جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو لزوجها وهو يتابع سير العملية الانتخابية، ووجهت له رسالة تهنئة قالت فيها: "مبروك يا حبيب قلبي، يا سيادة النائب المحترم، مبروك فوزك للدورة التانية بعضوية مجلس الشيوخ 2025 – 2030، دايمًا فخورين بيك يا حياتي وربنا يقدرك.. بحبك



تقدم حزب الشعب الجمهوري بالتهنئة إلى نوابه الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تقديرًا لثقة المواطنين التي تجسدت في صناديق الاقتراع، وتأكيدًا على الدور الذي يضطلع به الحزب في تمثيل مختلف فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، ويأتي هذا الفوز ليعكس حرص الحزب على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ودوره في دعم مسيرة التنمية وتعزيز العمل التشريعي بما يخدم المصلحة الوطنية.

الفائزون على نظام القائمة:

النائب أحمد أبو هشيمة، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، النائب الدكتور إيهاب وهبة عن قطاع شرق الدلتا، النائبة الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، النائب أحمد جمعة بدر، عن قطاع غرب الدلتا.