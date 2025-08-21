من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

أزمة كبيرة مر بها زواج الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد انتشار شائعات حول انفصاله عن آن رفاعي أم بناته خلال الفترة الماضية.

ولكن وبشكل مفاجئ وبعد فترة من التخبط في المعلومات عاد الفنان كريم محمود عبد العزيز إلى حياته الطبيعية ليعلن حبه لزوجته أمام الجميع.

تناقلت تقارير وإشاعات، أن كريم محمود عبد العزيز انفصل عن زوجته آن الرفاعي بعد زواج دام 14 عامًا، بسبب وجود علاقة مع فنانة شهيرة، وبحسب مصادر مجهلة ، قيل إن الطلاق نفّذ منذ أشهر، وتم الإعلان عنه مؤخرًا.

ولكن كريم محمود عبد العزيز لم يعلن عن الانفصال رسميًا، بل شارك مقطعًا مؤثرًا لوالده الراحل يُعبّر فيه عن الامتنان والحياة البسيطة.