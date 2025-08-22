أشرف عطية: ما ينفعش أصحى صباح الخير أنا راجل البيت

قال الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية إنه لا يجوز الاستيقاظ صباحا وترديد عبارة «أنا راجل البيت»، موضحا: «ما ينفعش اصحى الصبح صباح الخير انا راجل البيت، بس لازم اسيطر على لبسها وشكلها».

وأضاف الممثل أشرف عطية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «هي وبس» والمذاع عبر قناة dmc: «اقول لزوجتي مثلا لو انا استايلي أو حياتي تقتضي ما ينفعش تبقى دا وما ينفعش تلبسي دا، والحياة مش عافية».

كما أجاب الممثل وصانع المحتوى أشرف عطية على سؤال «صحبتي وعشرة عمري لما اتخطبت اتغيرت معايا وبقت بتقولي إنه واخد مساحة في حياتي اكتر منها ودا مش عاجبها، ويا إما نرجع نتكلم كتير زي الأول أنا وهي يا إما تقطع معايا أعمل أي؟»، قائلا: «تقطع معاها علشان هي بتعمل كرير بتعمل فلوس، أعمل فلوس ولا أعمل صحاب؟ أنا أعمل فلوس».

الفلوس ولا الصحاب

وأضاف «عطية»: «اللي هينفعني فلوسي مش صاحبي، ودا مش غلط، يعني أنا أعمل فلوس ولا صحاب؟ أعمل فلوس ولا أعمل علاقات؟ بالتأكيد أعمل فلوس».