الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي

اختارت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، رئيسا للجنة التحكيم الرئيسية في دورته الـ81.

وأعلن مجلس إدارة بينالي فينيسيا عبر الموقع الرسمي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعبر حساباته على السوشال ميديا، اختيار الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير كرئيسة لجنة التحكيم الدولية للمسابقة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 81، المقرر إقامته يوم 28 اغسطس وحتى 7 سبتمبر 2024، والتي ستمنح جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، بالإضافة إلى جوائز رسمية أخرى.

من جانبها قالت إيزابيل هوبير: "هناك تاريخ طويل وجميل بيني وبين المهرجان. أن أكون متفرجة متميزة هو شرف كبير. أصبحت السينما وعداً أكثر من أي وقت مضى. الوعد بالهروب، والتعطيل، والمفاجأة، وإلقاء نظرة فاحصة على العالم، متحدين فاختلاف أذواقنا وأفكارنا".

من جانبه علق مدير مهرجان فينيسيا السينمائي، ألبرتو باربيرا، قائلاً: "إيزابيل هوبير ممثلة هائلة، متطلبة، فضولية وسخية للغاية. باعتبارها ملهمة العديد من صانعي الأفلام العظماء، لم تتهرب أبداً من دعوة المخرجين الشباب أو غير المشهورين الذين رأوا فيها المترجم المثالي لقصصهم. استعدادها الهائل لوضع نفسها على المحك باستمرار، وهو علامة على ذكائها غير العادي، إلى جانب قدرتها على النظر إلى السينما خارج الحدود الجغرافية والعقلية، يجعلها رئيسة مثالية للجنة التحكيم في مهرجان مفتوح للعالم أجمع مثل مهرجان البندقية السينمائي. نحن ممتنون لها للغاية لقبولها هذا المنصب، مع العلم بالالتزامات العديدة في السينما والمسرح التي ستواجهها في الأشهر المقبلة".