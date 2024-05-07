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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

القبض على مجدي شطة
القبض على مجدي شطة … ويدخل في نوبة بكاء

ألقت قوات الأمن القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة حيازته مخدرات في منطقة "المرج" في محافظة القاهرة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الفيديو التالي، يكشف تفاصيل وكواليس القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة وما هي العقوبة التي سوف توقع عليه في حالة اثبات التهمة عليه وعن أول كلماته التي قالها اثناء القبض عليه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، كما تنص المادة 34 من القانون نفسه على معاقبة من يقوم بالاتجار بالمخدرات داخل المجتمع بالسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وفيما يتعلق بمن يضبط متهما بتعاطي المخدرات، تكون العقوبة بالحبس لمدة سنة، كما تزيد العقوبة إلى الضعف، لتصل عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين أوكوكايين.

مجدي شطة شطة المخدرات دي مش بتاعتي مطرب المهرجانات مجدي شطة مهرجانات مجدي شطة مجدي شطة في الحبس

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