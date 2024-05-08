دعاء الستر وراحة البال.. اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي

دعاء الستر، ترتبط فكرة الستر في الإسلام بالمبادئ الأخلاقية العليا، مثل الاعتدال والتواضع والتقوى والاحتشام في الملبس والامتثال لأوامر الله، بما أمر الله- عز وجل-، ويتعلق دعاء الستر أيضًا بالحفاظ على العلاقات الأسرية والاجتماعية، حيث يجب على الرجل والمرأة أن يستروا ويحترموا بعضهم البعض ويعتنوا بمظهرهم العام وسلوكهم في المجتمع.

دعاء الستر هو الدعاء الذي يدعو فيه المؤمن إلى الله تعالى ليحميه من الأذى والسوء ، ودعاء الستر وهو من أهم الأدعية التي يجب على المسلمين أن يحفظوها ويتذكروها في كل حال، إذا وقعت مصيبة أو سوء، فيجب علي المسلم أن يستغفر الله ويدعوه ليحميه ويستر عليه.

ويوجد العديد من الأدعية التي تدعو إلى الستر، منها:اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي .. اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

- اللهم إني أعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفسوق والردة، والبغي والبهتان، والمعاصي والذنوب، والفتن ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم إني أعوذ بك من الجار وبطره، ومن كلمة السوء في المجالس والمجالسين، ومن شر المفتنين، ومن شر العين، ومن شر حاسدٍ إذا حسد.

- اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، ومن همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بك أن يحتجر عني، وأعوذ بك من فتنته في الدنيا والآخرة.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم استرني ما بين يدي وما خلفي، وعن يميني وشمالي، وعن فوقي وتحتي، وأعوذ بك أن أغتال أو أغتال.

- اللهم إني أعوذ بك من الأذى في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن شر الدابة الأرض، ومن شر الفتنة الدجال.

ويمكن أيضًا قراءة سور المعوذات الثلاثة (الفلق، الناس، الكافرون) للحفاظ على النفس من الشرور المختلفة وطلب الستر والحفظ.

اللَّهُمَّ اسَتِّرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَال من تحتي.

-اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.

اللهم يا من تملك حوائج السائلين ارزقني وارزق من أحب سرورا لايشوبه حزن وسعادة لا يعكرها شقاء وعافية لاتزول اللهم بعدد من سجد لك اسعدني وأسعدهم وأغفرلي واغفرلهم وفرج همي وهمهم ويسر امري وأمرهم.

-اللهم أكتب لي أيام جميله إسعدني بتفاصيلها وإغمرني بخيرك الذي لا يفنى ربي إرزقني حظ الدنيا ونعيم الأخرة.

دعاء الستر وراحة البال

دعاء الستر، يمثل مفهوم الستر في الإسلام قيمة أساسية تسعى إلى الحفاظ على الكرامة والحياء والحشمة في المجتمع الإسلامي، ويعكس الاهتمام بالمظهر الخارجي والأخلاقي والاجتماعي في الإسلام، ويتمنى الكثير من المسلمين الستر وراحة البال ويبحث الكثير عن دعاء الستر وراحة البال عبر محرك البحث جوجل، وفيما يلي دعاء الستر وراحة البال.

اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يؤذيني اللهم إني أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم.

-اللَّهمَّ استُرْ عَوراتي، وآمِنْ رَوعاتِي، اللَّهمَّ احفَظْني من بينِ يديَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فَوقِي، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي.

-اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ

اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارةً بالمغفرة فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاءً على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

"اللهم إنّا نسألك سترك، فكما سترتنا في الدنيا استرنا يوم البعث ويوم العرض يا الله". "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين". "اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضُرٍّ وشر وكل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصاً جميلاً يا رب العالمين".

«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» .

«اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين».

دعاء الستر من الفضيحة

اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنياي وأهلي ومالي ، اللهم استرْ عورتي وآمنْ روعاتي ، اللهم احفظْني مِن بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ، وأعوذُ بعظمتِك أن أُغتالَ مِن تحتي

"اللهم إنِّي أعوذ بك من ملَّمات نوازل البلاء، وأهوال عظائم الضرَّاء، فأعذني ربِّ من البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم، واحرسني من زوال النعم، ومن زَلَلِ القَدم، واجعلني اللهم ربي في حِمى عِزِّك". "اللهم استرني واستر أهلي وعائلتي وتقبَّل توبتي، اللهم حصِّن فرجي واحفظ عرضي واسترني بسترك الجميل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلني مُقيماً للصلاة ومن ذريتي".

-اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها.

-اللهم أرزقني مفاجأة جميلة وخبر أنتظره من غير حول مني ولا قوة.

-اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك

-يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.