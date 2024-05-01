دعاء الستر من الفضيحة.. ردده بعد صلاة الفجر بيقين وتضرع

الستر من أهم نعم الله على الإنسان ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، فلولا ستر الله على الإنسان مرات ومرات لكن الوضع مختلف تماما ، وأفضل دعاء للستر من الفضيحة يجب المواظبة عليه في كل صلاة وبالتحديد في السجود ، وفي قيام الليل ، فبدون ستر الله على العبد لن يستطيع استكمال مسيرة الحياة ، وأفضل دعاء للستر من الفضيحة ردده عند الخوف أو القلق ، لذا نصح العلماء بضرورة الدعاء بالستر في كل صلاة، وأجمل دعاء للستر يحتاج إلى الخشوع والإلحاح.

أفضل دعاء للستر من الفضيحة

اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تشمت في لا عدو ولا حاسد ولا قريب ولا بعيد مع التوبة النصوح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

ربي قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فإنه على كل شيء قدير.

اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وانصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا تهلك، كل شيء هالك ألا وجهك، لن تطاع ألا بأذنك، ولن تعصى ألا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، اقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حولت دون الثغور، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية. والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني العشية، وان تجيرني من النار برحمتك ونقول أيضا.

اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم.

واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر اللهم ربي وأرض البلاء وخسفها وجبال السوء فانسفها وكرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور ويصرفها.

دعاء الستر من كلام الناس

رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي، ولا حول ولا قوة إلا بك، يا الله يا علي ياعظيم فرج عني ما أهمني وتول أمري بلطفك، وتداركني برحمتك وكرمك إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا مجلي العظائم من الأمور، ويا كاشف صعاب الهموم، ويامفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب وأنت المدخر لها ولكل شدة، لا إله إلا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية، صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين.

اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرىن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرضين، ورب العرش الكريم.

اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، ويد تمسك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين.

دعاء الستر من الفضيحة

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا، أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

دعاء فك الكرب

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي)، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحا .

دعاء رفع البلاء

اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه، ومن أرادني بسوء فخذه، وأطفأ عني نار من أشب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي.



يا من كفاني كل شيء اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق، يا شفيق يا رفيق فرج عني كل ضيق، ولا تحملني ما لا أطيق.

اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوما ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه، ومن أرادني بسوء فخذه، وأطفأ عني نار من أشب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي.

يا من كفاني كل شيء اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق، يا شفيق يا رفيق فرج عني كل ضيق، ولا تحملني ما لا أطيق.

دعاء الرسول عند الخوف



فقد روى أبو داود -وقال الألباني: صحيح- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما، قال: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم».

دعاء الخوف والقلق من شخص

اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد وأن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

ربى لا تكلنى إلى أحد، ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد.

لا شريك له ولا ولد، خذ بيدى من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذى لا يضر مع اسمه سم ولا داء.

بسم الله أصبحت على الله توكلت، بسم الله على قلبى و نفسى بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلى ومالى، بسم الله على ما اعطاني ربي، لا أشرك به شيئا.

الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك.

اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد.

ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على شيء حفيظ إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبى الله، لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك على، وأبوء لك بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

بسم الله خير الأسماء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله افتتحت وبالله ختمت، وبه آمنت بسم الله أصبحت. وعلى الله توكلت هو الله ربي لا أشرك به أحدا -الله أكبر الله أكبر الله أكبر- بسم الله على نفسي وديني.