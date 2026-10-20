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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم العسال: الوعي بالهوية ركيزة للأمن القومي وبوصلة لبناء مستقبل أفضل لمصر

إبراهيم العسال: الوعي بالهوية ركيزة للأمن القومي وبوصلة لبناء مستقبل أفضل لمصر
إبراهيم العسال: الوعي بالهوية ركيزة للأمن القومي وبوصلة لبناء مستقبل أفضل لمصر
شيماء جمال

قال الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، إن الحديث عن هوية مصر أمام الرئيس في منتدى الشباب كان شرفًا كبيرًا، مؤكدًا أن الوعي بالهوية ليس ترفًا ثقافيًا، بل ركيزة للأمن القومي وبوصلة لبناء مستقبل أفضل للبلاد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ منتدى الشباب يقوم على فكرة الاستماع إلى الشباب، وهو ما أتاح له فرصة الحديث عن الوعي بالهوية المصرية، مشيدًا بكلمة لميس الحديدي خلال حفل افتتاح المنتدى.

وأوضح العسال أن ما عرضه عن تاريخ مصر لا يمثل إلا نقطة في بحر ما يستحقه تاريخ البلاد من إعادة صياغة، معتبرًا أن إعادة قراءة التاريخ المصري ضرورة ملحة، وحل عملي لبناء المجتمع بصورة سليمة بعيدًا عن الأيديولوجيات، بعدما أنهك المتخصصين ما وصفه بالتاريخ المؤدلج والموجّه الذي يحمل الأحداث أكثر مما تحتمل.

وأكد أن التعامل مع التاريخ يجب ألا يقوم على تقديسه أو تشويهه، بل على تناول الحسنات والسيئات، وفهم أن لكل مرحلة تاريخية ما لها وما عليها، مشددًا على أن تاريخ مصر أكبر من أي تيار أو جهة.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدلًا لا داعي له بشأن هوية مصر، بين من يصفها بالعربية أو الإسلامية أو المصرية، مؤكدًا أن مصر لا تقبل الذوبان، وأنها مرت بحضارات وثقافات كثيرة تأثرت بها وأثرت فيها، كما واجهت أزمات عديدة على مدار تاريخها.

ولفت العسال إلى أن مصر تضم علماء ومفكرين في مختلف المجالات، وليس في الطب والفلك فقط، موضحًا أنه لم يتناول في كلمته خلال المنتدى دور الأزهر، الذي وصفه بأنه منارة للعالم العربي والإسلامي على مدار ألف عام.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن ما يمكن قوله عن مصر وتاريخها يتجدد في كل مرة، في ظل ما تزخر به البلاد من جوانب حضارية وفكرية عديدة، فيما أشادت لميس الحديدي بتعبيره «كنانة سيدة الأراضين»، مؤكدة أنه تعبير لم تسمعه من قبل.

التاريخ المصري مصر هوية مصر منتدى الشباب

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