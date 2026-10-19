نشأت الديهي: منتدى مصر 2026 فرصة للحوار والمكاشفة بين الحكومة والمواطن

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على انطلاق جلسات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أهميته؛ باعتباره منصة للحوار والتواصل بين الحكومة والمواطنين، وفرصة لمناقشة ما تحقق من إنجازات وما واجهته الحكومة من إخفاقات، في إطار من المكاشفة والشفافية.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن تأكيد الرئيس أن المواطن هو بطل الحكاية؛ يعكس توجهًا نحو الاستماع إلى المواطنين وإتاحة المجال أمام المشاركين لطرح آرائهم ومناقشة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن المنتدى لا يستهدف استعراض إنجازات الحكومة أو تقديم صورة وردية عن الواقع، وإنما يهدف إلى توضيح ما تحقق، والاعتراف بما لم يتحقق، ومناقشة أسباب النجاح والإخفاق.

وأضاف أن جلسات الحوار والمناقشات تتيح الفرصة أمام مختلف الأطراف لتبادل وجهات النظر، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام التواصل، بل يجب أن يكون مدخلًا لفهم وجهات النظر المختلفة والوصول إلى تصورات أكثر وضوحًا بشأن القضايا المطروحة.

وشدد على أهمية أن يتوافر للمواطن والمعارض والمسؤول مجالا للحوار المباشر، بما يسمح بطرح الأسئلة ومناقشة السياسات والرد على الانتقادات، بعيدًا عن التعالي أو افتراض امتلاك طرف واحد للحقيقة، لافتًا إلى أن الحوار الحقيقي يقوم على الاستماع المتبادل ومحاولة إقناع الآخر بالحجة والمنطق.

وأشار إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لأن يرى المواطنون والمسؤولون بعضهم بعضًا بصورة أوضح، وأن تتاح مساحة للتعبير عن الآراء المختلفة، بما يعزز التواصل بين الحكومة والمجتمع.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها الدولة، مؤكدًا أن المنتدى لا يقتصر على عرض إنجازات الحكومة، بل يمتد إلى فتح المجال أمام النقاش وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات.

كما شهد المنتدى إشادة من الرئيس بأطفال مصر، في إطار التأكيد على أهمية الاهتمام بالأجيال الجديدة ومستقبلها.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الاختلاف والنقد بحرية، مع الحفاظ على مساحة مشتركة تجمع الجميع، بما يجعل الحوار وسيلة لفهم التحديات ومناقشة الحلول، وليس مجرد مناسبة لعرض الإنجازات أو تبادل الاتهامات.