مصرع طبيب أسنان وإصابة شاب في انقلاب دراجة نارية بقنا

لقي طبيب أسنان مصرعه، وأُصيب شاب آخر، مساء اليوم، إثر انقلاب دراجة نارية يستقلانها على طريق العقبة بمركز دشنا، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق العقبة، بدائرة مركز دشنا، نتج عنه حالتى وفاة وإصابة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع محمود محمد 23 عامًا، طبيب أسنان، ومقيم بنجع سعيد التابعة لمركز دشنا، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث، فيما أُصيب أنس محمد ربيعي، الذي كان برفقته، بإصابات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.