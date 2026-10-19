محمود مسلم: نحن في أمسّ الحاجة إلى انتخابات المجالس المحلية بعد أكثر من 15 عاما من الغياب

أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في أمسّ الحاجة إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن غياب هذه المجالس منذ أكثر من 15 عامًا يمثل مشكلة كبيرة، سواء على مستوى تلبية احتياجات المواطنين اليومية أو الرقابة على أداء الموظفين في الأحياء والمدن والقرى.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ إجراء انتخابات المجالس المحلية من شأنه إتاحة الفرصة أمام أكثر من 50 ألف كادر للعمل في هذه المجالس، موضحًا أنه شارك مؤخرًا في ندوة لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية تناولت هذا الملف، ولاحظ مدى اهتمام المواطنين به وتطلعهم إلى إجراء الانتخابات.

وأوضح مسلم أن أهمية المجالس المحلية تتمثل في أنها تتيح الرقابة على أعداد كبيرة من الموظفين الذين يعملون دون رقابة كافية، مشيرًا إلى أن عضو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لا يستطيع مراقبة جميع الموظفين في مختلف الأحياء والمدن، لأن دوره يتركز بدرجة أكبر على الوزراء والوزارات المركزية، ولا يمكنه متابعة كل موظف في إدارة الإسكان أو غيرها من المصالح المحلية.

وأضاف أن المجالس المحلية لا تقتصر أهميتها على الرقابة، بل تمثل أيضًا وسيلة لإعداد الكوادر السياسية وتأهيلها، فضلًا عن قدرتها على قياس اتجاهات الرأي العام ونقل الرسائل إلى المواطنين، نظرًا إلى انتشار أعضائها في المناطق المختلفة، ليس فقط في القرى، بل في الشوارع أيضًا.

وأشار مسلم إلى أن وجود المجالس المحلية يساعد في حل المشكلات البسيطة التي تواجه المواطنين، بدلًا من إشغال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظين بها، بما يتيح لكل جهة التركيز على مسؤولياتها الأساسية.

وفي هذا السياق، تناولت الإعلامية لميس الحديدي تأثير المشكلات اليومية الصغيرة على المواطنين، موضحة أن عدم القدرة على حل أمور بسيطة، مثل استخراج التصاريح أو نقل طالب من مدرسة إلى أخرى، قد يؤدي إلى تراكم شعور الغضب والانزعاج لدى الناس.

وأكدت أن حل هذه التفاصيل اليومية يمكن أن يحقق قدرًا من الرضا لدى المواطنين، ويساعدهم على تحمل مشكلات أو أعباء أخرى، بدلًا من استمرار معاناتهم بسبب أمور بسيطة لا يجدون من يتولى حلها.

وشدد مسلم على أن البلاد تحتاج بشدة إلى إجراء انتخابات المجالس المحلية، موضحًا أن هناك لجنة في مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء فؤاد، تتولى دراسة القانون، وقد فصلت بين قانون الإدارة المحلية وقانون المجالس المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة لا تزال تعمل على هذا الملف، وأنها عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس، متطرقًا إلى اجتماعات مع بعض الأشخاص الذين أشار إليهم في سياق الحديث عن الفتاوى وتجميد النشاط، دون أن تتضح تفاصيل هذه الجزئية كاملة في الحوار.

واختتم مسلم حديثه بالتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن مصر مضى عليها أكثر من 15 عامًا دون وجود مجالس محلية، رغم الحاجة إليها في مراقبة أداء الموظفين، وحل مشكلات المواطنين اليومية، وإعداد كوادر سياسية جديدة.