الحكومة: عقد جلسة حوارية عن صحة المواطن ومائدة مستديرة عن التنمية الحضارية غدا بمنتدى مصر

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من أجل الحديث عن المستقبل يجب الحديث عن الواقع وتقييم الماضي ومن أهداف منتدى مصر الحديث عن المشروعات والتحديات التي تواجهنا .



وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" رؤية الرئيس السيسي تستهدف الحفاظ على معدلات الوعي لدى المصريين.



وتابع محمد عادل :" تم عقد جلسات بشأن التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والثقافة ومنظومات القيم اليوم".

واكمل محمد عادل :" التنمية الحضارية والعمرانية ضمن من محاور جلسات الغد في منتدى مصر وسيتم عقد جلسة حوارية عن صحة المواطن ومائدة مستديرة عن التنمية الحضارية والعمرانية وجلسة مصر الرقمية ".