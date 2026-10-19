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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: إنجازات الدولة لا ينكرها أحد لكن يجب أن يشعر المواطن بثمارها

عضو مجلس الشيوخ: إنجازات الدولة لا ينكرها أحد لكن يجب أن يشعر المواطن بثمارها
عضو مجلس الشيوخ: إنجازات الدولة لا ينكرها أحد لكن يجب أن يشعر المواطن بثمارها
شيماء جمال

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية زادت من أهمية منتدى مصر 2026، مشيرا إلى أن المنتدى شهد حضور وجوه جديدة ومؤثرة، غالبيتهم من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج الصورة، المذاع على قناة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة لا تمتلك حلولا واضحة للتعامل مع «غول السوشيال ميديا»، في ظل التأثير المتزايد لهذه المنصات على المجتمع، مؤكدا أهمية التعامل مع هذا الملف بما يتناسب مع حجم تأثيره.

وأشار إلى أن هناك إنجازات للدولة لا يمكن لأحد إنكارها، موضحا أن مشروعات الإسكان والتطوير العمراني أسهمت في نقل فئات من المواطنين من بيئات غير صحية إلى مجتمعات سكنية ورياضية وصحية متكاملة.

وأوضح مسلم أن الرئيس السيسي تحدث عن محدودية معلومات الأجيال الجديدة، مستشهدا بعدم معرفة بعض طلاب الجامعات بمشروع الأسمرات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعزيز التواصل مع الشباب وتعريفهم بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أسئلة المواطنين تمثل محورا رئيسيا في منتدى مصر 2026، لافتا إلى أهمية أن يجيب رئيس الوزراء والوزراء عن هذه الأسئلة بصورة مباشرة، بما يتيح للمواطنين التعرف على الحقائق والتحديات والجهود المبذولة في مختلف الملفات.

وفيما يتعلق بملف الدعم النقدي، أشار مسلم إلى أن إعداد قواعد بيانات متكاملة يمثل جهدا كبيرا تم بذله، إلا أن ثمار هذا العمل تأخرت، مشددا على ضرورة تسريع الاستفادة منه وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطنون.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل عاجل لأزمة تشابه الأسماء، مؤكدا أهمية أن يشعر المواطن بثمار الإنجازات الحكومية بصورة مباشرة، وألا تظل هذه الإنجازات بعيدة عن احتياجاته ومشكلاته اليومية.

وفي سياق آخر، وصف مسلم غياب المجالس المحلية بأنه أزمة كبيرة ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية، مؤكدا أن المواطنين يتطلعون إلى إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن المجالس المحلية تمثل إحدى الأدوات المهمة لحل المشكلات الصغيرة على أرض الواقع، فضلا عن دورها في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية، مشددا على ضرورة الإسراع في إقرار الانتخابات .

وشدد مسلم، على أن جلسة مجلس النواب التي ناقشت التفويض الذي طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية، عقدت في وقت متأخر مساء اليوم بسبب جلسات منتدى مصر ٢٠٢٦، مشيرا إلى أنه لم يعلن أحد حتى الآن رفضه للتفويض، فيما امتنع بعض الأعضاء عن التصويت.
وأضاف مسلم أن الكتل التصويتية داخل المجلس تتجه إلى الموافقة على التفويض، معربا عن اعتقاده بأن الموافقة النهائية ستتم خلال الأسبوع المقبل.

وتعليقا على بيان الأزهر الشريف بشأن عدم الانخراط في القتال، أعرب مسلم عن أمله في عدم اندلاع الحرب، مؤكدا أن مصر والسعودية كيان واحد، وأن أمن البلدين ومصالحهما يرتبطان ارتباطا وثيقا.

وأشار إلى أن تحقيق السلام قد يكون من خلال الدعوات والمواقف الداعية إلى التهدئة، كما قد يتحقق عبر الردع، في إشارة إلى أهمية الجمع بين جهود السلام والقدرة على حماية الأمن والاستقرار.

مجلس الشيوخ إنجازات الدولة المواطن محمود مسلم السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي منتدى مصر 2026

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