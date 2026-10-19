عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: تطبيق القانون بفاعلية ضرورة لمواجهة أعمال العنف والتخريب

قال نتالي غوليه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إنّ التعامل مع أعمال العنف والتخريب خلال الاحتجاجات يتطلب التمييز بين ضرورة تطبيق القانون بفاعلية والاعتقاد بأن تغليظ العقوبات وحده كافٍ لمعالجة الأزمة، مؤكدة أن كل شخص يرتكب أعمال عنف أو يعتدي على الآخرين أو يتعمد تخريب الممتلكات يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رئيس الوزراء تعامل مع الأزمة، مشيرة إلى أن تقييم أداء الحكومة الفرنسية في مواجهة موجات الاحتجاج يجب أن يستند إلى معايير واضحة وموضوعية، تشمل قدرتها على حماية النظام العام واحترام الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة تتحمل، في أوقات الأزمات، مسؤولية حماية الأرواح والممتلكات.

تعامل الحكومة

وأوضحت غوليه أنه لا يمكن قياس نجاح إدارة الأزمة بعدد الاعتقالات أو بحجم الانتشار الأمني وحدهما، لأن هذه الإجراءات، حتى عندما تكون ضرورية، لا تعالج بالضرورة الأسباب التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج، مشددة على ضرورة النظر إلى مجموعة من المعايير الأساسية عند تقييم تعامل الحكومة مع هذه الأحداث.