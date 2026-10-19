نيس وليون تعلنان حظر التجول وتنضمان لقائمة الحظر في فرنسا

انضمت مدينتا نيس وليون إلى قائمة المدن التي فرضت حظراً للتجول الليلي بهدف احتواء عنف الاحتجاجات الدامية، بعد انتشار الحرائق وأعمال الشغب والنهب في عدة مدن فرنسية.



حظر في ليون ونيس



ووفقاً لوكالة فرانس برس، فرضت ليون حظر تجول يبدأ سريانه من التاسعة مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباحاً يوم الثلاثاء.

وأصدر عمدة مدينة نيس إريك تشيوتي قراراً بفرض حظر تجول يبدأ من العاشرة مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي ويستمر حتى يوم الأحد، موضحاً أن هذا الحظر سيقتصر على القاصرين.

حظر جزئي في باريس



وأعلنت الشرطة الفرنسية فرض حظر تجول جزئي ومنع المظاهرات في أجزاء من باريس يوم الاثنين، في وقت سعت فيه الحكومة إلى استعادة النظام بعد بعض أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات.



وأعلنت مديرية شرطة باريس أن حظر التجول الجزئي سيبدأ من الساعة 11:00 مساءً (21:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وحتى الساعة 6:00 صباحاً يوم الثلاثاء في عدة أحياء بالعاصمة.

كما تم حظر المظاهرات في العديد من أحياء باريس من الساعة 8:00 مساء يوم الاثنين حتى الساعة 6:00 صباحاً يوم الثلاثاء.

ليل أولى المدن



وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت فرض أول حظر تجول في البلاد لمدة يومين ابتداء من يوم الاثنين في مدينة ليل الشمالية والمدن المحيطة بها دواي وواتيني ودينان، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء.