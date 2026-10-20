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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد مرعي: الذاكرة الوطنية تحتاج إلى مشروع قومي تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة

محمد مرعي: الذاكرة الوطنية تحتاج إلى مشروع قومي تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة
محمد مرعي: الذاكرة الوطنية تحتاج إلى مشروع قومي تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة
شيماء جمال

قال محمد مرعي إن معظم ملاحظاته على افتتاح منتدى مصر كانت إيجابية، مشيدًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه عن أهمية الذاكرة الوطنية التي تتعرض للتشويه، إلى جانب تأكيده أهمية الوعي واستعداد الحكومة لعرض ما لديها والاستماع إلى تساؤلات المشاركين من الخبراء والمتخصصين وغيرهم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المنتدى يضم نحو 8 آلاف مشارك تمت دعوتهم، مشيرًا إلى أنه تابع جلستين شهدتا آراء متنوعة ومختلفة، ومتسائلًا عما إذا كان من الممكن عرض جميع الأسئلة المتعلقة بقضايا الشباب والرياضة والتعليم في جلسة واحدة.

وأوضح مرعي أن النقاش بشأن التعليم شمل تساؤلات حول البكالوريا وغيرها من الملفات، لافتًا إلى وجود ردود خلال بعض الجلسات، ومشيرًا إلى أهمية مناقشة القضايا التي تشغل المواطنين، ومنها مستوى اللغة العربية لدى الطلاب ومدى معرفتهم بتاريخ بلدهم.

وفي سياق النقاش حول مشاركة المواطنين، طرح مرعي تساؤلًا بشأن ضرورة أن تتطابق مخرجات الجلسات مع التصورات التي يطرحها المشاركون، فيما دار الحوار حول أهمية الاستماع إلى أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لهم لعرض وجهات نظرهم بشأن القرارات التعليمية، بدلًا من الاقتصار على مشاركة الخبراء وأصحاب المدارس الدولية.

وتوقف مرعي عند حديث الرئيس عن الذاكرة الوطنية، مشيرًا إلى أن النقاش العام كثيرًا ما يعود إلى أحداث عامي 2011 و2013 وما تلاهما، وما يتعلق بدور جماعة الإخوان المسلمين خلال تلك المرحلة.

واقترح إطلاق مشروع قومي للذاكرة الوطنية المصرية تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والدولة للإعلام، بحيث يتولى المشروع توثيق تاريخ مصر، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك جهد مؤسسي مشترك لحفظ الذاكرة الوطنية.

محمد مرعي الذاكرة الوطنية الرئيس المنتدى مصر منتدى مصر

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