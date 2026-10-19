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تلميذ يكتب مضاد طليقا "متجوزة".. ومدرس العربي يرد ساخرا: هاتلي حباية الضغط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تلميذ يكتب مضاد طليقا "متجوزة".. ومدرس العربي يرد ساخرا: هاتلي حباية الضغط

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
ياسمين بدوي

نشر تميم عبد التواب معلم اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة من سؤال بأحد التقييمات المدرسية يسأل تلميذ عن مضاد كلمة طليقاً ، فكتب التلميذ الإجابة : متجوزة ، في حين أن الإجابة الصحيحة من المفترض ان تكون “مقيدا”

وعلق المعلم تعليقا ساخرا على إجابة الطالب قائلا : هاتلي حباية الضغط من على الجَمَل بسرعة

وكان قد قال المعلم المذكور في تصريحات سابقة له عبر حسابه على فيس بوك : “لما تعيّش الطالب تحت ضغط مستمر، ممكن توصله لمرحلة اللامبالاة تجاه الشيء اللي كنت بتضغط عليه من أجله؛ لأنه مع الوقت بيفقد حماسه، وبيتحول التعلُّم من رغبة في النجاح إلى عبء نفسي عايز يتخلّص منه” 

وعلى جانب آخر ، قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في منتدى مصر 2026 : سهل جدا أن نصدر قرارات بإلغاء التقييمات أو تقليل عدد أيام الدراسة ، ولكننا نسعى لحصول طلابنا على تعليم جيد

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : التعليم الجيد يحتاج لتعب مؤقت، و المعلمين شايلين المدارس على أكتافهم، و أولياء الأمور هيتعبوا معانا شوية.

وشهد "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد اليوم بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم ، تنظيم جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل

 وشدد الفيلم التسجيلي ، على أن الفترة الماضية كانت تشهد فيها الفصول كثافة طلابية كبيرة ، مع الإشارة إلى ما أنجزته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار ، حيث تم خفض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبا فى الفصل

كما تحدث الفيلم التسجيلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدارس ، وقرار تدريس مادة البرمجة ، ونجاح آلاف الطلاب فيها وحصولهم على شهادة من جامعة هيروشيما 

كما أشار الفيلم التسجيلي إلى تدريس مادة الثقافة المالية ، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية ومساراتها التى تقوم عليها ، وهى الطب وعلوم الحياة والأعمال والهندسة وعلوم الحاسب و الآداب والفنون، وتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم الجدارات والمهارات ، والتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات الدولية .

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