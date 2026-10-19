وزير التعليم في منتدى مصر: انتهاء الفترة المسائية في2028 بالمدارس الإعدادية و2029 بالثانوية

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الخطة الزمنية للقضاء على نظام الفترة المسائية في المدارس .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته في منتدى مصر 2026:

سبتمبر 2027 موعد الانتهاء من الفترات المسائية في المدارس الابتدائية

2028 موعد الانتهاء من الفترات المسائية في المدارس الإعدادية

2029 موعد الانتهاء من الفترات المسائية في المدارس الثانوية

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل

وشدد الفيلم التسجيلي ، على أن الفترة الماضية كانت تشهد فيها الفصول كثافة طلابية كبيرة ، مع الإشارة إلى ما أنجزته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار ، حيث تم خفض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبا فى الفصل

كما تحدث الفيلم التسجيلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدارس ، وقرار تدريس مادة البرمجة ، ونجاح آلاف الطلاب فيها وحصولهم على شهادة من جامعة هيروشيما

كما أشار الفيلم التسجيلي إلى تدريس مادة الثقافة المالية ، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية ومساراتها التى تقوم عليها ، وهى الطب وعلوم الحياة والأعمال والهندسة وعلوم الحاسب و الآداب والفنون، وتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم الجدارات والمهارات ، والتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات الدولية .

منتدى مصر 2026

جدير بالذكر أن منتدى مصر 2026 ، يستمر لمدة ستة أيام حتى 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن 16 جلسة حوارية، ويناقش في يومه الأول محور "بناء الإنسان"، من خلال جلسات مخصصة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة، إلى جانب ورشتي عمل حول تنظيم الأسواق وبرنامج الحوار الاقتصادي الوطني.

وخلال منتدى مصر 2026 ، يتم استعراض إحصاءات ومؤشرات رسمية لقياس أثر البرامج والسياسات والخدمات على حياة المواطنين، وتحديد ما تحقق من إنجازات وما يحتاج إلى مزيد من الجهود، مشيرة إلى أهمية مخرجات المنتدى التي ستترجم إلى توجيهات وقرارات يجري تنفيذها مباشرة.