قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7مليون 217 ألف مشاهدة.. بوكاست شهادة للتاريخ لـ مصطفى بكري يحقق أرقاما قياسية على السوشيال ميديا
ضيوف في التوقيت الخاطيء.. مشاهد لسياح يتناولون القهوة ويتنزهون وسط النيران والاشتباكات
جماهير طرابزون تملأ الشوارع وتغني لصلاح قبل مواجهة بشكتاش ..صور
الرئيس السيسي عن منتدى مصر: الحكومة جاية تقول ده اللي إحنا عملناه
الرئيس السيسي: الدولة مش الحكومة بس.. الدولة بشعبها كله
الرئيس السيسي: لازم نفتكر أحداث 2011 ونستدعي الذاكرة
انسحب منافسه.. اتحاد العاصمة الجزائري أول المتأهلين إلى الكونفدرالية
الرئيس السيسي: هفضل أتكلم عن الاستقرار والأمن لحد ما أمشي من مكاني
جهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية خلال 2026
عموتة يراقب ثنائي القناة في مباراة الأهلي بالدوري
شوبير : منتخب مصر للكرة الطائرة تأهل رسمياً لبطولة كأس العالم بولندا 2027
الرئيس السيسي: مهما اختلفنا مع الحكومة أو الرئيس لازم نحافظ على بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية بالمدارس الإبتدائية في2027..وانتهاءها بباقي المدارس في 2029

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في منتدى مصر 2026 ، أنه سيتم القضاء على نظام الفترة المسائية في المدارس الإبتدائية فقط بحلول عام 2027 ، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2029 سيتم القضاء عليها في جميع مدارس الجمهورية 

وشهد "منتدى مصر 2026" الذي يُعقد اليوم بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم ، تنظيم جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا؟... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟

وشهدت هذه الجلسة عرض فيلما تسجيليا يتحدث عن بعض التحديات التى كانت تواجه المنظومة التعليمية في مصر ، وما تحقق من إصلاحات لإكساب الطلاب مهارات مرتبطه بسوق العمل

 وشدد الفيلم التسجيلي ، على أن الفترة الماضية كانت تشهد فيها الفصول كثافة طلابية كبيرة ، مع الإشارة إلى ما أنجزته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار ، حيث تم خفض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبا فى الفصل

كما تحدث الفيلم التسجيلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المدارس ، وقرار تدريس مادة البرمجة ، ونجاح آلاف الطلاب فيها وحصولهم على شهادة من جامعة هيروشيما 

كما أشار الفيلم التسجيلي إلى تدريس مادة الثقافة المالية ، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية ومساراتها التى تقوم عليها ، وهى الطب وعلوم الحياة والأعمال والهندسة وعلوم الحاسب و الآداب والفنون، وتطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم الجدارات والمهارات ، والتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشراكات الدولية .

منتدى مصر 2026

جدير بالذكر أن منتدى مصر 2026 ، يستمر لمدة ستة أيام حتى 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن 16 جلسة حوارية، ويناقش في يومه الأول محور "بناء الإنسان"، من خلال جلسات مخصصة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة، إلى جانب ورشتي عمل حول تنظيم الأسواق وبرنامج الحوار الاقتصادي الوطني.

وخلال منتدى مصر 2026 ، يتم استعراض إحصاءات ومؤشرات رسمية لقياس أثر البرامج والسياسات والخدمات على حياة المواطنين، وتحديد ما تحقق من إنجازات وما يحتاج إلى مزيد من الجهود، مشيرة إلى أهمية مخرجات المنتدى التي ستترجم إلى توجيهات وقرارات يجري تنفيذها مباشرة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد