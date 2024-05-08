محافظ أسوان: تعامل رادع مع أي منافذ بيع غير ملتزمة بإعلان الأسعار

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تكليفات مباشرة من الحكومة، بالتعامل الرادع مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو وجود تفاوت أو مغالاه فى أسعارها؛ وهو ما يشهد متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ أسوان، شملت عددا من المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت وذلك بمرافقة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولى الجهات التنفيذية.



واطمأن المحافظ على أسعار المنتجات هذه السلع، التي شهدت انخفاضا ما بين 25 % إلى 35% في ظل الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة الدولة والحكومة للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع بكميات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.

في سياق آخر، تابع المحافظ، منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك بمقر المركز التكنولوجي الملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

واستفسر المحافظ، من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أي عقبات أمامهم؛ لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، و أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة.

وناشد المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لاستثمار هذه الفرصة التى اتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة.