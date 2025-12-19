عادل نعمان يثير الجدل: الفقهاء هزموا المرأة.. والعم مينفعش يورث مع البنات

أثار الكاتب والمفكر، عادل نعمان، الجدل خلال الساعات الماضية، بمجموعة من التصريحات في الشأن الديني، أبرزها ضرورة توثيق الطلاق وإلغاء الطلاق الشفوي، وضرورة إعادة النظر في مشاركة العم ميراث البنات، وأن الإسلام انتصر للمرأة، ولكن والآن هزمها الفقهاء، ولم يتجاوبوا مع مقتضيات العصر، وما تفرضه الوقائع وتظهره بصورة مشرفة.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات الكاتب والمفكر، عادل نعمان.

لا زواج ديني في الإسلام

أكد الكاتب والمفكر، عادل نعمان أن المذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي من الأساس، رغم إن الدولة نفسها استفادت من هذا المذهب في قضايا مثل الوصية الواجبة والموت الحتمي.

وقال عادل نعمان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الدعوة لتوثيق الطلاق كانت مبادرة واضحة من الرئيس، بعد ما ترتب على الطلاق الشفوي مآسٍ اجتماعية كبيرة، ضاعت فيها أسر ونساء وأطفال، بسبب صعوبة إثبات الطلاق في المحاكم، منوها أنه لا يوجد زواج ديني في الإسلام، ولكن زواج مدني فقط.

مشاركة العم في ميراث البنات

أكد الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن المذهب الجعفري مذهب معتبر ومعتمد، وأن أهل السنة استفادوا منه بالفعل في الوصية الواجبة، وكذلك في مبدأ الموت الحتمي.

وقال عادل نعمان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مسألة مشاركة العم في ميراث البنات في حاجة إلى إعادة نظر، مؤكدأ إن القرأن الكريم واضح لقوله تعالى “إن لم يكن له ولد”، فكلمة ولد في اللغة العربية وفي القرآن معناها ولد أو بنت.

وتابع الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الآية التي قالت ”للذكر مثل حظ الأنثيين"، هنا ربنا ذكر الذكر صراحة، لكن عندما جاءت مشاركة العم قال الله تعالى “إن لم يكن له ولد”، فلم يتم قول ذكر، وهذا معناه إن العم لا يشارك البنات في الميراث إلا إذا لم يكن للمتوفى أي خلفة خالص لا ولد ولا بنت".

القرآن الكريم هو الأصل في الحكم

أكد الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الصحابة جمعوا السنة خوفًا عليها من الضياع أو التحريف أو الدس، مشيرا إلى أن هذا الجمع كان لضرورة،

وقال عادل نعمان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” إن بعض كتب التراث بتقول إن ما جمعه سيدنا أبو بكر الصديق تم إحراقه، وإن أول جمع فعلي كان في عهد عمر بن عبد العزيز بعد حوالي 100 سنة من وفاة النبي، ثم جاء البخاري بعد نحو 194 سنة.

وتابع الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الأشاعرة هو مذهب الأزهر الشريف، وهم مؤمنين تمام الإيمان إن السنة تنسخ القرآن، لكن إحنا بنقول لا ينسخ القرآن إلا القرآن، لأن القرآن هو الأصل في الحكم.

الإسلام انتصر للمرأة وهزمها الفقهاء

وأكد الكاتب والمفكر عادل نعمان، أن الإسلام انتصر للمرأة، ولكن والآن هزمها الفقهاء، ولم يتجاوبوا مع مقتضيات العصر، وما تفرضه الوقائع وتظهره بصورة مشرفة.

وقال عادل نعمان، خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أنه تعلم من المذهب الجعفري أنه لا يشرِك العم في الميراث، وثبوت الوفاة حال الوفاة الحتمية، والقرآن هو الأصل في الحكم، ولا أعتقد باستنساخ السنة للقرآن و(تقضي عليه)، ففكرة الناسخ والمنسوخ محل جدل.

وأضاف أن التيارات السياسية المتشددة تتعمد تبني خطاب العنف والقسوة، وتتبنى الأفكار المتطرفة بوصفها جزءًا من بنيتها الفكرية، مؤكدًا أن جميع تلك التيارات تعمل وفق نمط واحد يشبه «الأواني المستطرقة» في الترابط والتأثير المتبادل.

قوامة الرجل ليست لانتقاص المرأة

وأكد المفكر والكاتب عادل نعمان، أن المرأة في العصر القديم كانت لتربية الأولاد وقضاء شهوة الرجل فقط، فلم تكن رائدة فضاء أو عالمة أو مهندسة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم “الرجال قوامون على النساء”.

وقال عادل نعمان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإ‘علامي “حمدي رزق”، أن آية “الرجال قوامون على النساء”، جاءت نتيجة أن رجلا لطم امرأته بسبب نشوزها، فذهب أبوها للرسول فأمرها بأن ترجع وتلطمه، وأصبحت إشكالية حتى دعاهما الرسول وقال لهما أردتم أمرا وأراد الله أمرا، حتى نزل قول الله «الرجال قوامون على النساء».

وتابع المفكر والكاتب عادل نعمان، أن آية «لتذكر إحداهما الأخرى» نزلت في الشهادة لفروقات الخبرة فقط، وبعض الأحكام التي جاءت في القرآن تحتاج التدبر والتفسير وفقا للزمن الحديث.