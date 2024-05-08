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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ثغرات خطيرة تغزو هواتف شاومي وتعرضها للخطر.. ZTE تخطف الأنظار بهواتف جديدة شبيهة آيفون رخيصة الثمن

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شوف موبايلك بينهم.. هواتف موتورولا Motorola المؤهلة لـ أندرويد 15

 

تعتبر هواتف موتورولا Motorola، من الهواتف الذكية الشهيرة عالميا، وعلى الرغم من أننا لم نقترب بعد من طرح الإصدار المستقر من أندرويد 15، إلا أن هناك اهتماما كبيرا بين مستخدمي موتورولا بمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم ستحصل على تحديث Android 15 القادم من جوجل.

 

لو موبايلك شاومي.. ثغرات خطيرة تغزو هاتفك| احذرها

تعرضت شركة شاومي Xiaomi، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، للتدقيق مؤخرا بسبب اكتشاف 20 نقطة ضعف تؤثر على أجهزتها.

 

بإمكانات مميزة وأداء جبار.. موبايل فخم من أوبو للطبقة المتوسطة

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، عن هاتفها الذكي المميز OPPO K12 الذي حصل على مواصفات ممتازة وطرحته بسعر منافس للغاية.

 

موبايلات قلبت الموازين.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Pro و ريلمي 12 برو

يتنافس مصنعو الهواتف الذكية باستمرار على المركز الأول في مجال الابتكار والأداء، في هذه المقارنة الشاملة سنتعمق في مميزات اثنين من المنافسين البارزين هما : هاتف هواوي الجديد Huawei Pura 70 Pro، وهاتف ريلمي المميز Realme 12 Pro.

 

شبه آيفون والسعر مفاجأة.. ZTE تخطف الأنظار بهواتفها الجديدة

كشفت شركة ZTE الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن تشكيلة Axon 60 الرائدة، والتي تأتي مع مواصفات قوية وقدرات تصوير مميزة تجعلهما من بين أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد.

 

سعره نزل 2600 جنيه.. خصم رهيب على موبايل سامسونج Galaxy A54

تتمتع تشكيلة سامسونج Galaxy A، بمواصفات مميزة تجعلها الأكثر مبيعا ضمن هواتف الفئة المتوسطة بالأسواق، ويعد هاتف Galaxy A54، من بين أفضل الهواتف الذكية المميزة في هذه الفئة والذي يوفر مجموعة من الميزات الجذابة بأسعار تنافسية، وقد حصل هذا الهاتف على خصم مميز في مصر.

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