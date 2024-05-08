شوف موبايلك بينهم.. هواتف موتورولا Motorola المؤهلة لـ أندرويد 15

تعتبر هواتف موتورولا Motorola، من الهواتف الذكية الشهيرة عالميا، وعلى الرغم من أننا لم نقترب بعد من طرح الإصدار المستقر من أندرويد 15، إلا أن هناك اهتماما كبيرا بين مستخدمي موتورولا بمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم ستحصل على تحديث Android 15 القادم من جوجل.

وعلى عكس الإصدارين السابقين لنظام التشغيل، Android 13 وAndroid 14، سيكون أندرويد 15 الذي لم يتم إصداره بعد بمثابة ترقية مثيرة للاهتمام، حيث كشفت الإصدارات المبكرة عن العديد من الميزات المثيرة لنظام التشغيل، إليك هواتف موتورولا المؤهلة لترقية نظام أندرويد التالي:



هواتف موتورولا Edge

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

هواتف موتورولا Moto G

Motorola Moto G84

Motorola Moto G73

Motorola Moto G64

Motorola Moto G54

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G (2024)

هواتف موتورولا Razr

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

هواتف موتورولا Lenovo

Motorola Lenovo ThinkPhone



لم تنشر موتورولا رسميا، قائمة بالأجهزة المخطط لها الترقية لنظام جوجل القادم Android 15، ومع ذلك، تطرح العلامة التجارية 3 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد لتحديد الأجهزة متوسطة المدى والرائدة.

وبينما تحصل الهواتف ذات المستوى المنخفض والميزانية على تحديث رئيسي واحد فقط لنظام التشغيل أندرويد.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية موتورولا بدأت في طرح تحديث أندرويد 14 المستقر في وقت سابق من هذا العام عندما قامت علامات تجارية أخرى مثل سامسونج Samsung ووان بلس OnePlus بإصداره بالفعل لعشرات من هواتفها، من غير المتوقع أن يبدأ الطرح المستقر بعد وقت قصير من إصدار نظام أندرويد 15 بشكل رسمي، على الأقل ليس حتى ديسمبر.