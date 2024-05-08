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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

شوف موبايلك بينهم.. هواتف موتورولا Motorola المؤهلة لـ أندرويد 15

أندرويد 15
أندرويد 15

تعتبر هواتف موتورولا Motorola، من الهواتف الذكية الشهيرة عالميا، وعلى الرغم من أننا لم نقترب بعد من طرح الإصدار المستقر من أندرويد 15، إلا أن هناك اهتماما كبيرا بين مستخدمي موتورولا بمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم ستحصل على تحديث Android 15 القادم من جوجل.

وعلى عكس الإصدارين السابقين لنظام التشغيل، Android 13 وAndroid 14، سيكون أندرويد 15 الذي لم يتم إصداره بعد بمثابة ترقية مثيرة للاهتمام، حيث كشفت الإصدارات المبكرة عن العديد من الميزات المثيرة لنظام التشغيل، إليك هواتف موتورولا المؤهلة لترقية نظام أندرويد التالي:

 

حصريا.. قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 15| شوف تليفونك بينهم

أندرويد 15.. تعرف على الهواتف المؤهلة للحصول على نظام جوجل الجديد

 


هواتف موتورولا Edge

Motorola Edge 50 Ultra
Motorola Edge 50 Pro
Motorola Edge 50 Fusion
Motorola Edge 40 Pro
Motorola Edge 40 Neo
Motorola Edge 40
Motorola Edge 30 Ultra
Motorola Edge+ (2023)
Motorola Edge (2023)

هواتف موتورولا Moto G

Motorola Moto G84
Motorola Moto G73
Motorola Moto G64
Motorola Moto G54
Motorola Moto G Power (2024)
Motorola Moto G (2024)

هواتف موتورولا Razr

Motorola Razr 40 Ultra
Motorola Razr 40

هواتف موتورولا Lenovo

Motorola Lenovo ThinkPhone


لم تنشر موتورولا رسميا، قائمة بالأجهزة المخطط لها الترقية لنظام جوجل القادم Android 15، ومع ذلك، تطرح العلامة التجارية 3 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد لتحديد الأجهزة متوسطة المدى والرائدة.

وبينما تحصل الهواتف ذات المستوى المنخفض والميزانية على تحديث رئيسي واحد فقط لنظام التشغيل أندرويد.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية موتورولا بدأت في طرح تحديث أندرويد 14 المستقر في وقت سابق من هذا العام عندما قامت علامات تجارية أخرى مثل سامسونج Samsung ووان بلس OnePlus بإصداره بالفعل لعشرات من هواتفها، من غير المتوقع أن يبدأ الطرح المستقر بعد وقت قصير من إصدار نظام أندرويد 15 بشكل رسمي، على الأقل ليس حتى ديسمبر.

موتورولا Motorola أندرويد 15 هواتف موتورولا Android 15 تحديث Android 15

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