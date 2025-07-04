2949 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في 10 محافظات.. منها لذوي الهمم

أعلنت وزارة العمل عن توافر 2949 فرصة عمل جديدة في شركات القطاع الخاص، موزعة على 10 محافظات.

هذه الفرص، تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص وظيفية للشباب المصري، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، تشمل تخصصات متنوعة وتستهدف أيضًا أصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بدمجهم في سوق العمل.

وأصدرت وزارة العمل، الخميس، نشرة تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة.

ووجه جبران، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.

2949 فرصة عمل

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت طلبات جديدة من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2949 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يوليو 2025، الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات ، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وبحسب البيان، قالت الوزارة إن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلِن عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 10محافظات.

فُرص عمل مُتوفرة في 10محافظات

وجاءت المحافظات كالآتي: القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والشرقية، والإسماعيلية.

التخصصات المطلوبة

وفي التخصصات الآتية: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدي جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، وأخصائي تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.



كما تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.