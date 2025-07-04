عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: أحلم بالأوسكار

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن حلمها الذي تسعى إلى تحقيقه في عالم الفن، قائلة إنه يتمثل في الأوسكار.



وأضافت عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد: "حلمي هو الأوسكار".

وفنيا، قالت: أستكمل حالياً تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس والذي يحمل مفاجآت، وفيلم برشامة، ومسسل عائلة كواك، وإن شاء ينالوا إعجاب الجمهور".

وتألقت عارفة عبد الرسول في مسلسل عقبال عندكوا في رمضان 2025



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.