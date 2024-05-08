لو موبايلك شاومي.. ثغرات خطيرة تغزو هاتفك| احذرها

تعرضت شركة شاومي Xiaomi، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، للتدقيق مؤخرا بسبب اكتشاف 20 نقطة ضعف تؤثر على أجهزتها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يمكن أن تؤدي هذه الثغرات الأمنية إذا تم استغلالها، إلى تسرب معلومات المستخدم الحساسة وربما تسمح بالتحكم عن بعد في الأجهزة المتضررة، من الضروري لشركة شاومي معالجة نقاط الضعف هذه على الفور لضمان أمان بيانات مستخدميها.



ثغرة خطيرة في أجهزة شاومي

تشير التقارير إلى أن الثغرات الأمنية تؤثر على كل من واجهة النظام MIUI وHyperOS، حيث يعد HyperOS في الأساس نسخة معدلة من واجهة شاومي MIUI القديمة

وتتضمن البرامج المتأثرة تطبيقات مألوفة مثل معرض الصور Gallery ومشغل الفيديو Mi Video والإعدادات Settings وغيرها.

ومن المثير للاهتمام أن بعض نقاط الضعف تنبع من تصحيح شاومي لتطبيقات AOSP (مشروع Android مفتوح المصدر)، مما يشير إلى الحاجة إلى اختبارات وإجراءات أمنية أكثر شمولا أثناء عملية التصحيح، إليك قائمة التطبيقات التي تسبب ثغرات أمنية على هواتف شاومي:

- تطبيق معرض الصور Mi Gallery.

- تطبيق متجر التطبيقات Mi GetApps.

- تطبيق مشغل الفيديو Mi Video.

- تطبيق مشغل البلوتوث MIUI Bluetooth.

- تطبيق الهاتف Phone Services.

- تطبيق التخزين Print Spooler.

- تطبيق الإعدادات Settings.

- تطبيق الأمان Security.

- تطبيق الأمان Security Core Component.

- تطبيق مشاركة الملفات ShareMe.

- أداة تتبع النظام System Tracing.

- تطبيق التخزين السحابي Xiaomi Cloud.



وبمجرد إبلاغها بوجود نقاط الضعف التي تؤثر على واجهة النظام التي تعمل بها هواتفها، استجابت شاومي سريعا من خلال إطلاق التحديثات بسرعة لتصحيح نقاط الضعف المهمة، مثل تلك التي أبلغت عنها مايكروسوفت فيما يتعلق بمدير ملفات شاومي.