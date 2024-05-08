عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لو موبايلك شاومي.. ثغرات خطيرة تغزو هاتفك| احذرها

ثغرة خطيرة في أجهزة
ثغرة خطيرة في أجهزة شاومي

تعرضت شركة شاومي Xiaomi، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، للتدقيق مؤخرا بسبب اكتشاف 20 نقطة ضعف تؤثر على أجهزتها.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يمكن أن تؤدي هذه الثغرات الأمنية إذا تم استغلالها، إلى تسرب معلومات المستخدم الحساسة وربما تسمح بالتحكم عن بعد في الأجهزة المتضررة، من الضروري لشركة شاومي معالجة نقاط الضعف هذه على الفور لضمان أمان بيانات مستخدميها.

 

 

أرخص موبايل شاومي في مصر.. اعرف سعره بعد الخصم

خبر صـادم.. شاومي توقف الدعم عن هذه الهواتف

 


ثغرة خطيرة في أجهزة شاومي

تشير التقارير إلى أن الثغرات الأمنية تؤثر على كل من واجهة النظام MIUI وHyperOS، حيث يعد HyperOS في الأساس نسخة معدلة من واجهة شاومي MIUI القديمة

وتتضمن البرامج المتأثرة تطبيقات مألوفة مثل معرض الصور Gallery ومشغل الفيديو Mi Video والإعدادات Settings وغيرها.

ومن المثير للاهتمام أن بعض نقاط الضعف تنبع من تصحيح شاومي لتطبيقات AOSP (مشروع Android مفتوح المصدر)، مما يشير إلى الحاجة إلى اختبارات وإجراءات أمنية أكثر شمولا أثناء عملية التصحيح، إليك قائمة التطبيقات التي تسبب ثغرات أمنية على هواتف شاومي:

- تطبيق معرض الصور Mi Gallery.

- تطبيق متجر التطبيقات Mi GetApps.
- تطبيق مشغل الفيديو Mi Video.
- تطبيق مشغل البلوتوث MIUI Bluetooth.

- تطبيق الهاتف Phone Services.
 - تطبيق التخزين Print Spooler.

- تطبيق الإعدادات Settings.

- تطبيق الأمان Security.

- تطبيق الأمان Security Core Component.

- تطبيق مشاركة الملفات ShareMe.

- أداة تتبع النظام System Tracing.

- تطبيق التخزين السحابي Xiaomi Cloud.
 

وبمجرد إبلاغها بوجود نقاط الضعف التي تؤثر على واجهة النظام التي تعمل بها هواتفها، استجابت شاومي سريعا من خلال إطلاق التحديثات بسرعة لتصحيح نقاط الضعف المهمة، مثل تلك التي أبلغت عنها مايكروسوفت فيما يتعلق بمدير ملفات شاومي.

شاومي Xiaomi ثغرة ثغرة شاومي ثغرات أمنية هواتف شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3

تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

موضوعات متعلقة

لو موبايلك مفيهوش مساحة.. واتساب يقدم ميزة عظيمة لأصحاب هواتف أندرويد

هبوط أسعار التابلت.. حاسب لوحي جديد بمواصفات منافسة وسعر رخيص جدا

تسريبات حصرية تكشف أسرار هاتف جوجل المنتظر Pixel 8a.. اعرف سعره ومواصفاته

وحش الفئة المتوسطة.. فيفو تطلق موبايل متطورًا بميزات فريدة| اعرف السعر والمواصفات

مقارنة العمالقة.. تشتري هواوي Pura 70 Ultra أم أوبو Find X7 Ultra؟

تدوم 21 يومًا.. الكشف عن سمارت ووتش اقتصادية بتصميم متين ومميزات جبارة

بسعر خرافي.. أحدث وأقوى هواتف هواوي تكتسح الأسواق العالمية

واتساب يختبر ميزة حماية غير مسبوقة لأندرويد.. طال انتظارها

ترشيحاتنا

رد أمين الإفتاء على شخص يريد الاقتراض لشراء شقة

سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج المخدرات بالشرقية| تفاصيل

شركات وأحزاب وموانئ.. الاتحاد الأوروبي يكشف ميعاد فرض حزمة العقوبات الـ14 على روسيا

لمناقشة الحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة.. جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات هدنة غزة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-