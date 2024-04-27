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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خبر صـادم.. شاومي توقف الدعم عن هذه الهواتف

القائمة الكاملة لهواتف
القائمة الكاملة لهواتف شاومي القديمة التي وصلت لنهاية تحديثا

قامت شركة شاومي Xiaomi، بتحديث قائمة نهاية الدعم EOS، الخاصة بها في أبريل 2024، والتي أوضحت من خلالها الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دعم تحديثها.

هذه الأجهزة لن تتلقى التحديثات بعد الآن

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تقوم شركة شاومي بتحديث قائمة EOS الخاصة بها بشكل دوري للإشارة إلى متى لن تحصل بعض الأجهزة القديمة على تحديثات النظام والأمان بعد الآن.

 

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وفي الواقع، تنفذ شاومي سياسة التحديث الخاصة بها بشكل مختلف لكل سلسلة من الأجهزة، وعادة ما تكون نهاية الدعم للجهاز بمثابة مفاجأة للملايين من مستخدميها. 

ولن تتلقى الأجهزة المدرجة في قائمة EOS، تحديثات نظام شاومي الجديد HyperOS فحسب، بل لن تتلقى أيضا تصحيحات الأمان، إذا كنت تمتلك أحد هذه الأجهزة، استعد لشراء طراز جديد أكثر حداثة إذا كانت لديك مخاوف أمنية.

ويشار إلى أن الأجهزة التي تمت إضافتها إلى قائمة EOS الخاصة بشركة شاومي، لن تتلقى تحديثات واجهة المستخدم HyperOS أو نظام التشغيل أندرويد بعد الآن، إلى جانب تحديثات الأمان، ولكن في حالة اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، ستوفر شاومي تحديثات خاصة لإصلاح الخطأ، حتى لو لم تعد هذه الأجهزة القديمة مدعومة بشكل رسمي.

ما هي الهواتف القديمة التي ستفقد دعم شاومي؟

أوضحت قائمة منتجات نهاية الدعم EOS، الخاصة بشركة شاومي أن بعض الطرازات القديمة قد وصلت إلى نهاية دعم التحديث الخاص بها، والتي ستفقد دعم التحديثات اعتبار من شهر أبريل 2024، هي:

POCO X3 Pro
Mi 11 Lite 
MIX Fold 
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 Max
 

القائمة الكاملة لهواتف شاومي Mi القديمة التي وصلت لنهاية تحديثاتها
القائمة الكاملة لهواتف شاومي Redmi القديمة التي وصلت لنهاية تحديثاتها
القائمة الكاملة لهواتف شاومي POCO القديمة التي وصلت لنهاية تحديثاتها
شاومي Xiaomi قائمة EOS نهاية الدعم الهواتف القديمة دعم شاومي

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