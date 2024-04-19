شاومي تزلزل الأسواق.. أجهزة تلفزيون رخيصة بإمكانات تناسب الألعاب

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، النقاب عن أحدث إصداراتها من أجهزة التلفزيون، التي تأتي ضمن العلامة التجارية "ريدمي"، مع إمكانات ممتاز تستهدف عشاق الألعاب مقابل سعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع " gizmochina"، تتميز أجهزة تلفزيون شاومي Redmi A50/55/65، بشاشة 4K مع معدل تحديث 60 هرتز يمكن تعزيزه حتى 120 هرتز للحصول على صور أكثر سلاسة عبر مدخل HDMI.

شاومي تطلق أجهزة تلفزيون رخيصة بإمكانات تناسب الألعاب



وتتميز تلفزيونات ريدمي الصديقة للميزانية بنسبة سطوع تتراوح من 200 إلى 300 شمعة، وتغطي الشاشة 78% من التدرج اللوني DCI-P3.

وتحتوي أجهزة التلفاز على معالج A35 رباعي النواة مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت وتخزين سعة 32 جيجابايت، وكما تأتي مع نظام التشغيل ThePaper OS من شاومي وتدعم مؤثرات صوت DTS من خلال مكبرات الصوت المزدوجة بقدرة 10 وات.

وتشتمل خيارات الاتصال على منافذ USB 2.0 مزدوجة، ومنافذ HDMI مزدوجة، وشبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجا هرتز.

وتتميز أجهزة التلفاز بتصميم معدني موحد ويبلغ عرضها 1446 مليميتر وارتفاعها 892 مليميتر وسمكها 313 مليميتر، وتم تصنيفها لكفاءة الطاقة على 3 مستويات، ومن المؤكد أن أجهزة تلفزيون Redmi A50/55/65 الجديدة تبدو خيارا جيدا للمستهلكين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن تلفزيون 4K مع معدل تحديث مرتفع للألعاب.

وتبيع شاومي أجهزة التلفزيون الجديدة في الصين، مقابل بسعر يبدأ من 210 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 10.150 جنيها مصريا).