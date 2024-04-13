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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تصميم ساحر بسعر غير متوقع.. وحش شاومي الجديد في إصدار محدود

Redmi Turbo 3 Harry
Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

كشفت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا النقاب عن طراز مميز من هاتف Redmi Turbo 3 في سوقها المحلية في الصين، ويحمل الإصدار المحدود طابع هاري بوتر، ويتميز بتصميم خاص وجماليات فريدة من نوعها.

طراز هاري بوتر من شاومي Redmi Turbo 3 

1. تصميم ساحر:

تدعي عملاقة التكنولوجيا الصينية أن الإصدار المحدود Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition يحمل معه تصميما مستوحى من العالم السحري لسلسلة أفلام "هاري بوتر" Harry Potter، وتشيد الأنماط الفريدة بالقصة الأصلية وتعرض العناصر السحرية المستوحاة مباشرة من العالم السحري الغامض.

 

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وكما أنه يمزج بين التكنولوجيا والسحر للحصول على مظهر رائع، حيث يحتوي الجزء الخلفي على قوس سحري داكن بالإضافة إلى الشعار الذهبي لمدرسة السحر "هوجورتس" التي تدور أحداث الفيلم بداخلها، إلى جانب شعار "هاري بوتر" الشهير.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

2. ملحقات مميزة:

حصل صندوق البيع بالتجزئة الخاص بهاتف Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition، على تصميمات لجذب المستخدمي إلى العالم السحري الذي يتميز به الإصدار المحدود، تأتي العبوة بصورة مرسومة يدويا لـ Diagon Alley وتحتوي على العديد من الملحقات مثل شاحن مخصص وغطاء حماية محدود الإصدار وشارة مدرسة Golden Hogwarts.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

وذلك إلى جانب بعض الإضافات الخاصة للبرنامج، حيث زودته شاومي بواجهة مستخدم مخصصة تمزج بين موضوع هاري بوتر، ورسومات مميزة وأيقونات ذهبية قديمة ورسوم متحركة مخصصة للشحن، بالإضافة إلى 5 خلفيات خاصة تشمل منازل هوجورتس الأربعة، وهي رافينكلو، جريفندور، سليذرين، وهافلباف.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

3. مواصفات مميزة بسعر منافس:

يتميز هاتف شاومي Redmi Turbo 3 Harry Potter، بمزيج رائع من المواصفات الأكثر توازنا ضمن الفئة الهواتف المتوسطة، وتشمل:

الشاشة: بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED منحنية 10 بت ثلاثية الأبعاد مع معدل تحديث 120 هرتز، بدقة 1.5K تبلغ 1220 × 2712 بكسل، تدعم تقنية HDR10+، وذروة سطوع 2400 شمعة، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع UD.
وحدة المعالجة المركزية: معالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735.

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

ذاكرة الوصول العشوائي: بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X
الذاكرة الداخلية: بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.
الكاميرا الخلفية: بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر سوني LYT-60) + 8 وبدقة 8 ميجابكسل (مستشعر سوني IMX355).
كاميرا السيلفي: بدقة 32 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX709.
البطارية : بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 90 وات
نظام التشغيل: أندرويد 14 مع واجهة شاومي الجديدة HyperOS.
الاتصال: واي فاي WiFi 7، وشبكات 5G و 4G، بلوتوث 5.3 ، وتقنية NFC، وشريحتين اتصال من نوع نانو، منفذ شحن USB-C.
المستشعرات: التسارع، الضوء، الاتجاه، القرب، الجيروسكوب، الصوت، المغناطيسي.
ميزات أخرى : نظام تبريد مميز لتبديد الحرارة، ميزة الإيماءات Air Gestures، ميزات الذكاء الاصطناعي.
السعر: يبلغ 500 دولار (أي ما يعادل 23.790 جنيها مصريا).

Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
شاومي Xiaomi Redmi Turbo 3 هاري بوتر Redmi Turbo 3 Harry Potter طراز هاري بوتر شاومي Redmi Turbo 3

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