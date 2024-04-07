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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاومي نزلت تحديثها الاسطوري لهواتف كتير.. شوف تليفونك بينهم

أجهزة شاومي التي
أجهزة شاومي التي ستحصل على تحديث HyperOS

تعد تحديثات البرامج مثيرة حيث تتوقع الحصول على بعض الميزات والتحسينات والتغييرات المميزة، على غرار نظام شاومي المتطور HyperOS، والذي يوفر العديد من الميزات المذهلة والتحسينات المهمة في العديد من المجالات ليمنحك تجربة رائعة.

وكشفت شاومي عن الأجهزة المؤهلة لتلقي تحديث HyperOS، فيما حصل بعض هواتف شاومي وريدمي وPoco على التحديث الجديد الذي يقدم أفضل الميزات المستندة على نظام أندرويد 14 من جوجل.

 

مع ميزة آيفون الشهيرة.. أفضل مزايا تحديث شاومي HyperOS الجديد

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هواتف شاومي وريدمي وPoco التي تلقت تحديث HyperOS وتعمل به حاليا:

أجهزة شاومي

Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi Pad 6

أجهزة ريدمي

Redmi 12 5G
Redmi 12C
Redmi Pad
Redmi 11 Prime
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G

أجهزة Poco

Poco M6 Pro
Poco X6
Poco C55
Poco X5
Poco X5 Pro
Poco M5
Poco M4 5G
Poco F5

أجهزة شاومي التي ستحصل على تحديث HyperOS

القائمة الكاملة لـ أجهزة شاومي التي ستحصل على تحديث HyperOS عالميا

كشفت شاومي عن خطتها لتوفير نظام التشغيل الجديد HyperOS قريبا في الأسواق العالمية، للهواتف والأجهزة التالية:

أجهزة Xiaomi المؤهلة لتحديث HyperOS

- سلسلة هواتف شاومي 13: بما في ذلك Xiaomi 13 و 13 Pro و 13 Ultra و13T و13T Pro.
- سلسلة شاومي 12: بما في ذلك Xiaomi 12 و 12 Pro و 12 Lite و12T و12T Pro.
- سلسلة هواتف شاومي 11: بما في ذلك Xiaomi 11 و 11 Pro و 11 Ultra و 11 Lite 5G NE و11T و11T Pro و11i و 11i HyperCharge
- سلسلة هواتف شاومي Mi 11: بما في ذلك Xiaomi Mi 11X و Mi 11X Pro و Mi 11i.

- سلسلة هواتف شاومي 10: بما في ذلك Xiaomi 10 و10 Pro و 10S و 10 Ultra.
- سلسلة هواتف شاومي Mix Fold: بما في ذلك Xiaomi Mix Fold و Mix Fold 2 و Mix Fold 3 و Mix 4.
- سلسلة هواتف شاومي Civi: بما في ذلك Xiaomi Civi و Civi 1S و Civi 2 و Civi 3.
- سلسلة أجهزة شاومي اللوحية Pad 6: بما في ذلك Xiaomi Pad 6 و Pad 6 Pro و Pad 6 Max.
- سلسلة أجهزة شاومي اللوحية Pad 5: بما في ذلك Xiaomi Pad 5 و Pad 5 Pro 5G و Pad 5 Pro WiFi.


- أجهزة بوكو:

هواتف Poco F5 و F5 Pro
هواتف Poco F4 و F4 GT
هواتف Poco F3 و F3 GT
هواتف Poco X6 5G و X6 Neo
هواتف Poco X5 5G و Poco X5 Pro 5G
هواتف Poco X4 Pro 5G و X4 GT
هواتف Poco M6 5G و M6 Pro 4G و M6 Pro 5G
هواتف Poco M5 و M5s
هواتف Poco M4 5G و M4 Pro 4G و M4 Pro 5G
هواتف Poco C55 و C65

- أجهزة ريدمي:

- سلسلة هواتف ريدمي K40: بما في ذلك Redmi K40 و K40S و K40 Pro و K40 Pro+ و K40 Gaming.

- سلسلة هواتف ريدمي K50: بما في ذلك Redmi K50 و K50 Pro و K50 Ultra و K50 Gaming و K50i و K50i Pro.
- سلسلة هواتف ريدمي K60: بما في ذلك Redmi K60 و K60E و K60 Pro  وK60 Ultra.
- سلسلة هواتف ريدمي Note 13: بما في ذلك Redmi Note 13 4G و Note 13 5G و Note 13 Pro 4G و Note 13 Pro 5G و Note 13 Pro+ 5G و Note 13R Pro
- سلسلة هواتف ريدمي Note 12: بما في ذلك Redmi Note 12 4G و Note 12 و Note 12C و Note 12 Turbo و Note 12T Pro و Note 12 Pro Speed و Note 12 Pro 5G و Note 12 Pro+ 5G و Note 12 Discovery و Note 12S و Note 12R و Note 12R Pro
- سلسلة هواتف ريدمي Note 11: بما في ذلك Redmi Note 11 SE و Note 11E و Note 11 Prime 4G و Note 11 Prime 5G و Note 11R و Note 11 4G و Note 11 5G و Note 11T 5G و Note 11S و Note 11S 5G و Note 11 Pro 4G و Note 11 Pro 5G و Note 11E Pro و Note 11 Pro+ 5G و Note 11T Pro و Note 11T Pro+
- سلسلة هواتف ريدمي Note 10: بما في ذلك Redmi Note 10T و Note 10S و Note 10 5G و Note 10C و Note 10 Power.
- سلسلة هواتف ريدمي 12: بما في ذلك Redmi 12 و 12C و 13C و 13C 5G.

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