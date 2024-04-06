هتشجعك تشتريه.. 5 مميزات في وحش شاومي Redmi Note 13 Pro+

يعد Redmi Note 13 Pro Plus أقوى هاتف ذكي ضمن تشكيلة شاومي الجديدة “ريدمي نوت 13”، يصمد هذا الوحش المتاح للبيع عالميا، أمام أربعة هواتف ذكية أخرى بالمجموعة بفضل مواصفاته وميزاته الرائعة إلى جانب تصميمه المتين المقاوم للصدمات والمضاد للماء، مما يجعله خيارا رائع يستحق الشراء.

سنوضح لك فيما يلي أبرز 5 ميزات في هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus:

5 ميزات في هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus

1. التصميم المتوازن:

يعد التصميم ميزة بارزة كبيرة في هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، فهم يأتي بتصميم أنيق خفيف الون يشعر بالراحة عند حمله في يديك، وإلى جانب الحواف المنحنية يتمتع الهاتف بلوحة خلفية متوفرة بخيار من الزجاج وخيار آخر مصنوع من "الجلد النباتي" الفاخر للغاية، وبالإضافة إلى قدرته الفائقة على تحمل الصدمات، حصل الجهاز على تصنيف IP68 مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في المياه لعمق يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

Redmi Note 13 Pro Plus

2. شاشة تدعم ميزات جديدة ومحسنة:

يتمتع هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بشاشة AMOLED كبيرة منحنية من كلا الطرفين، موجودة أسفل درع حماية Gorilla Glass Victus، تدعم ميزات جديدة ومحسنة، مع دقة تبلغ 1.5K وما يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع مع إضافة تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 1920 هرتز، مع الحفاظ على الحجم مقاس 6.67 بوصة، ومعدل التحديث 120 هرتز، كما تتميز الشاشة بقارئ بصمات الأصابع سريع الاستجابة ويعمل كمستشعر "سري" لقياس معدل ضربات القلب.

Redmi Note 13 Pro Plus

3.أداء يومي موثوق:

يقدم هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus أداء ممتاز في الاستخدام اليومي، فهو يحتوي على معالج ميدياتك الرائد Dimensity 7200 Ultra، مما يجعله مناسبا خاصة للألعاب، كما أنه يعمل بسلاسة بدون أخطاء عند استخدامه في المهام اليومية الشاقة.

ومن ناحية الأداء، يأتي هاتف Redmi Note 13 Pro Plus مزودا بذاكرة وصول عشوائي سريعة تصل إلى 12 جيجابايت، ومساحة تخزين كبيرة من نوع UFS3.1 تبلغ سعتها 256 جيجابايت.

Redmi Note 13 Pro Plus

4. كاميرا تلتقط صورا رائعة:

يعد مستشعر ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل المدعوم بعدسة ثابتة بصريا f/1.65، ميزة مهمة في هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، وهو يعمل بشكل رائع في معظم ظروف الإضاءة، يلتقط المستشعر عالي الدقة صورا عالية الجودة عندما تمنحه الكثير من الضوء، ولكنه أيضا يمنحك لقطات ثابتة خالية من الاهتزازات ذات ألوان جميلة ونقية.

Redmi Note 13 Pro Plus

5. دعم الشحن السريع وميزات أخرى:

يمكنك الحصول على شحن خارق سريع بقدرة 120 وات، فهو ميزة أخرى تميز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، حيث يستغرق شحن البطارية بقوة 5000 مللي أمبير من 0 إلى 100 % أقل من 25 دقيقة.

وليس هذا فقط، يقدم هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، ميزات أخرى قوية من بينها دعم أطول للبرامج تصل إلى 3 سنوات من نظام التشغيل الرئيسي و4 سنوات من الأمان، إلى جانب سماعات استيريو مزدوجة تدعم Dolby Atmos، ودعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC.