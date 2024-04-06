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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 200 ميجابكسل.. تسريبات تكشف أسرار وحش Redmi القادم من شاومي

تسريبات تكشف عن تصميم
تسريبات تكشف عن تصميم Redmi Turbo 3 من شاومي

تعتزم العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة "شاومي"، إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Turbo الجديدة في الصين قريبا، حيث سينطلق Redmi Turbo 3، ضمن الفئة متوسطة ​​المدي، والذي سيعيد تعريف الهواتف ذات المواصفات العالية بسعر يناسب الكثيرين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف Redmi Turbo 3، والذي سيجمع بين مواصفات سلسلة شاومي ريدمي نوت وRedmi K، ولكن مع التركيز على الأداء الرائد، حيث من المتوقع أن يكون كـ قوة متوسطة المدى تركز على الأداء، فهو الجهاز الأول في المجموعة الذي سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3.

 

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تسريبات تكشف عن تصميم Redmi Turbo 3 من شاومي

تشير الصور المسربة إلى وجود مجموعة من الكاميرات الثلاثية على ظهر هاتف شاومي القادم Redmi Turbo 3، والتي ستتميز بتصميم خلفي مثير للاهتمام يضم نظام كاميرا قوي، يتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، من المتوقع أن يكون أصغر هذه المستشعرات عبارة عن كاميرا ماكرو موجودة في المنتصف.

تسريبات تكشف عن تصميم Redmi Turbo 3 من شاومي

وبما أن الأداء هو محور التركيز الرئيسي لـ Redmi Turbo 3، تشير الشائعات إلى أن شاومي ستزود هذا الهاتف بمزيج قوي من المواصفات، سيتم إداراته بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8s Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي رام مذهلة تبلغ سعتها 16 جيجابايت. 

ويتميز معالج Snapdragon 8s Gen 3 ببنية متطورة مع مزيج من النوى عالية الأداء والكفاءة، مما يعد بقوة معالجة استثنائية وتعدد مهام سلس، تكمله تجربة برامج مثيرة للإعجاب بنفس القدر، حيث من المرجح أن يتم إطلاق الهاتف بنظام التشغيل Android 14، مضافا إليه واجهة شاومي الجديدة HyperOS، سيوفر هذا المزيج تجربة برمجية سهلة الاستخدام وحديثة.

ويعد عمر البطارية ميزة أخرى بارزة في هاتف Redmi Turbo 3، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيحزم بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب الدعم المشاع للشحن السريع بقدرة 90 وات، مما يوفر للمستخدمين الاستمتاع بالاستخدام الممتد وقدرات إعادة الشحن السريعة.

وتتم معالجة التجربة المرئية بهاتف Redmi Turbo 3، من خلال شاشة كبيرة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة 1220 بكسل مع معدل تحديث بسرعة 120 هرتز في الثانية، وتوفر هذه الشاشة معدل تحديث سلسا وألوانا نابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية للاعبين ومستهلكي الوسائط المتعددة.

ومن المتوقع إطلاق Redmi Turbo 3 لأول مرة في الصين خلال الشهر الجاري، فمن المحتمل أن يتم إصداره عالميا تحت اسم POCO F60.

تسريبات تكشف عن تصميم Redmi Turbo 3 من شاومي
شاومي Redmi Turbo 3 ريدمي توربو 3 تصميم Redmi Turbo 3 مواصفات Redmi Turbo 3

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