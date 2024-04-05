خصم رهيب لن يتكرر.. أرخص موبايل شاومي تشتريه في العيد

ريدمي 12C من أفضل الهواتف المميزة التي قدمتها شركة شاومي، بل وأرخصها أيضا حيث يحتوي على مواصفات رائعة تنافس معظم الهواتف في هذه الفئة السعرية، فهو يجعلك تحصل على أداء قوى وإمكانات ممتازة مقابل سعر رخيص.

خصم رهيب على موبايل شاومي ريدمي 12C

ولحسن الحظ، حصل موبايل شاومي ريدمي 12C، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر، حيث يتوفر الهاتف في عروض العيد مع خصم مغري يبلغ 23%، إذ يباع بسعر أقل من سعره الأصلي بـ 1200 جنيه مصري.

ويتوفر موبايل شاومي ريدمي 12C، داخل العرض بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الرمادي، في مصر بسعر يبلغ 3999 جنيها مصريا، بدلا من 5.199 جنيها مصريا.

موبايل شاومي ريدمي 12C

مواصفات موبايل شاومي ريدمي 12C

بالنسبة لمواصفاته، يتميز موبايل شاومي ريدمي 12C، بشاشة كبيرة بقياس 6.71 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تتميز بدقة 720 × 1650 بكسل.

يعمل موبايل شاومي ريدمي 12C، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يحزم موبايل شاومي ريدمي 12C، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 14.

يتمتع موبايل شاومي ريدمي 12C، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية لتصوير العمق بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.