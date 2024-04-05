أرخص موبايلات شاومي بنظام HyperOS الجديد

تعمل شركة شاومي Xiaomi، حاليا على هاتف ذكي جديد يعمل بنظامها المتطور HyperOS، ضمن علامتها التجارية الفرعية ريدمي Redmi، والذي سيأتي ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت منصات الشهادات الرئيسية عن بعض ميزات هاتف شاومي القادم، والذي سينطلق تحت اسم Redmi 13، والذي من المقرر يتمتع بشحن سريع بقدرة 33 وات.



رصد أحدث هواتف HyperOS من شاومي

تم رصد الهاتف الذكي القادم لعملاق التكنولوجيا الصيني وهو حاصل على شهادتي لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وIMEI، الذي يحمل رقم الطراز 24049RN28L، بينما أكدت أحد القوائم على الاسم الرسمي الذي سينطلق به الهاتف Redmi 13 قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، سيتم تشغيل هاتف شاومي Redmi 13 بواجهة HyperOS 1.0 المخصصة التي تم الكشف عنها حديثا للعلامة التجارية، والتي تعتمد على نظام التشغيل Android 14.

هاتف شاومي Redmi 13

ومن المقرر أن يظهر الهاتف الذكي Redmi 13 لأول مرة مع معيار Bluetooth 5.3، كما إنه مدرج بسعة بطارية تبلغ 4930 مللي أمبير في الساعة والتي من المحتمل أن تتمتع بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

وستدعم حزمة البطارية الشحن السريع السلكي بقدرة 33 وات، ولسوء الحظ، لم تكشف الشهادتان عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الهاتف الذكي مثل مواصفاته وتصميمه، ولكن بناءً على اسمه، من المتوقع أن يكون خليفة لهاتف شاومي السابق المعروف باسم Redmi 12 الذي تم إطلاقه في عام 2023.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت شاومي عن طراز Redmi 13C منخفض التكلفة، الذي تم إطلاقه مع معالج ميدياتك Dimensity 6100، وشاشة بدقة HD+، بقياس 6.74 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

وبينما يقدم هاتف شاومي Redmi 12، معالج كوالكوم Snapdragon 4 Gen 2 (متغير 5G)، وكاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة FHD+ بقياس 6.79 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز. لذلك من المتوقع أن يقدم هاتف Redmi 13 مواصفات مماثلة مع بعض التحسينات.