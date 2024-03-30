مبلغ خرافي هيصدمك.. شاومي تكشف تكلفة إصلاح أحدث هواتفها

طرحت شركة شاومي Xiaomi، إصدار من التيتانيوم لهاتفها الرائدة Xiaomi 14 Ultra، والذي يتميز بميزات رائعة مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية والتصميم الفاخر وسعر باهظ للغاية، لذا فإن تكلفة إصلاحه قد أموالا كثيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت شاومي عن تكلفة إصلاح هاتفها المميز Xiaomi 14 Ultra Titanium،وتتضمن قائمة أسعار قطع الغيار الخاصة بالجهاز العديد من المكونات الأساسية، وتبرز اللوحة الأم كأغلي قطعة غيار بالهاتف، كما تم الكشف عن أسعار المكونات الأخرى مثل الشاشة والبطارية والغطاء الخلفي والتي جاءت كالتالي.



أسعار قطع الغيار الفردية بهاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra Titanium

وفقا لـ شاومي، فإن تكلفة اللوحة الأم تبلغ حوالي 426 دولار (ما يقرب من 20 ألف جنيه).

وتأتي الشاشة في المرتبة الثانية، حيث تبلغ تكلفة استبدال الشاشة المتشققة حوالي 238 دولار (ما يقرب من 11.200 جنيه)، ومن ناحية أخرى، فإن العنصر الأقل تكلفة هو مكبر الصوت بسعر 4 دولار (ما يقرب من 180 جنيه).

ويشار إلى أن هذه الأسعار مجرد أسعار المكونات الفردية لإصلاح هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra Titanium في الصين فقط، وقد تكون تكلفة الإصلاح الفعلية أعلى اعتمادا على مدى الضرر الذي تضر له الجهاز، مع وجود رسوم إضافية قدرها 6 دولارات لكل عملية إصلاح.

أسعار قطع الغيار الفردية بهاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra Titanium

وليس من المستغرب أن تكون تكلفة إصلاح الجهاز باهظة للغاية، فقد أعلنت شاومي عن هاتف Xiaomi 14 Ultra Titanium، بسعر مرتفع للغاية نظرا لقطع الغيار الفاخرة المزودة به، فهو يتميز بإطار متوسط ​​من "التيتانيوم عالي الجودة" لتعزيز المتانة وغطاء خلفي مصنوع من جلد النانو والذي من المفترض أنه أكثر مقاومة للتآكل بست مرات.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra Titanium، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 1228 دولار (أي ما يعادل 58 ألف و 140 جنيها مصريا).