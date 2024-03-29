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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هاتف خرافي لعشاق التصوير.. قنبلة شاومي الجديدة بمميزات مذهلة هتبهرك

Xiaomi Civi 4 Pro
Xiaomi Civi 4 Pro

كشفت شركة شاومي الصينية، عن سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro، والذي يتميز بكونه أول هاتف يستخدم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3.

وكما يأتي مزودا بكاميرات أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابكسل، وشريحة تحسين الإشارة Xiaomi Pascal T1، ونظام تبريد سائل، وتصميم خلفي مصنوع من الجلد، إليكم فيما يلي سعره ومواصفاته.

 

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معالج جديد بأداء جبار:

يتميز هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

Xiaomi Civi 4 Pro

شاشة كبيرة عالية السطوع:

يأتي هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro، مع شاشة كبيرة AMOLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبدقة 2750 × 1236 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودرجة سطوع تبلغ 3000 شمعة، وتغطي الشاشة الطيف اللوني DCI-P3، مع دعما لتقنية +HDR10 و Dolby Vision، وتتميز بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

Xiaomi Civi 4 Pro

كاميرا دائرية من تصميم Leica:

يتميز هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية تحمل علامة شركة Leica الألمانية، وكاميرات سيلفي مزدوجة بدقة 32 ميجابكسل، تدعم أوضاع تصوير مختلفة، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سامسونج JN1، وكاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية مع مجال تصوير يبلغ 120 درجة، وتضم جزيرة الكاميرا فلاش LED واحد.

Xiaomi Civi 4 Pro

نظام تشغيل متطور:

يعمل هاتف Xiaomi Civi 4 Pro، بواجهة شاومي الجديدة HyperOS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

تصميم رائع وألوان جذابة:

يمتاز هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro، بجزيرة كاميرا دائرية الشكل تحيطها حلقة معدنية متماشية مع لون الجهاز، ويتوفر في 4 ألوان عصرية جذابة تضم الأخضر والأزرق والأسود والزهري.

Xiaomi Civi 4 Pro

سعر منافس:

يتوفر هاتف شاومي Xiaomi Civi 4 Pro، مقابل سعر يبدأ من 415 دولار (أي ما يعادل 19 ألف و400 جنيه مصري).

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