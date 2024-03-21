بكاميرتين وإمكانات جبارة.. سمارت ووتش للأطفال من شاومي والسعر مفاجأة

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية الشهيرة المخصصة للأطفال Mitu Kids 7X، والتي تتميز بنظام تتبع أكثر دقة، إلى جانب إمكانية إجراء مكالمات الفيديو وغيرها من المزايا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعطي ساعة شاومي الجديدة Mitu Kids 7X، الأولوية لسلامة الأطفال من خلال ميزات تحديد المواقع المحسنة، حيث تتميز بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد لتتبع الموقع بشكل أكثر دقة ويدعم تحديد المواقع متعددة المشاهد.

ساعة شاومي Mitu Kids 7X

ويمكن لساعة الأطفال الجديدة من شاومي، تحديد المواقع في الأماكن المغلقة والمول والذكاء الاصطناعي، كما تتيح للآباء رؤية موقع أطفالهم في الوقت الفعلي وتلقي التنبيهات إذا انحرفوا عن طريقهم المعتاد أو بقوا في موقع معين لفترة طويلة.

Mitu Kids 7X

وعلاوة على ذلك، تتميز ساعة شاومي Mitu Kids 7X، بمسار عالي الدقة لمدة 90 يوما، مما يتيح للآباء مشاهدة سجل كامل للمواقع التي زارها أطفالهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكما يتميز الجهاز القابل للارتداء أيضا بتقنية تحديد المواقع ثلاثية الأبعاد للأرضية 2.0، والتي تعمل على الاستفادة من مقياس الضغط الجوي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد لتحديد مستوى أرضية الطفل داخل المبنى.

Mitu Kids 7X

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للساعة تخزين بيانات الموقع حتى بدون الاتصال بالشبكة، مما يسمح للوالدين بمشاهدة تحركات الطفل دون اتصال بالإنترنت بمجرد توصيل الساعة مرة أخرى.

وتأتي ساعة شاومي الذكية Mitu Kids 7X، مع شاشة IPS TFT، بقياس 1.68 بوصة، وبدقة HD، وتحتوي على 18 وضعا رياضيا و5 وظائف للفحص البدني، كما أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 20 مترا، مما يسمح للأطفال بارتدائها أثناء غسل أيديهم أو اللعب تحت المطر.

Mitu Kids 7X

وإلى جانب ذلك، تأتي ساعة Mitu Kids Smartwatch 7X مزودة بميزات مكالمات فيديو مطورة، من خلال كاميرات مزدوجة، وكاميرا جانبية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مما يتيح للآباء رؤية أطفالهم بوضوح وإلقاء نظرة خاطفة على المناطق المحيطة بهم أثناء مكالمات الفيديو.

وتدعم ساعة شاومي الجديدة، تشغيل تطبيق المراسلة الصيني WeChat، مما يتيح للطفل التواصل مع الأصدقاء باستخدام نفس المنصة أو العلامات التجارية الأخرى لساعات الأطفال من خلال هذه التطبيقات.

Mitu Kids 7X

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة تشغيل المساعد الذكي Xiao Ai، الذي يوفر ميزات تفاعلية مثل تحديثات الطقس وسرد القصص والاتصال بالمنزل الذكي.

وتحزم ساعة شاومي، بطارية تبلغ سعتها 950 مللي أمبير في الساعة، مما يعد باستخدام طويل الأمد، ويتم تشغيل الساعة بنظام منخفض الطاقة وخوارزميات موفرة للطاقة لضمان بقائها مشحونة طوال اليوم

وكما تتميز الساعة بسعة تخزين تبلغ 4 جيجابايت، مما يسمح للآباء بتثبيت تطبيقات تعليمية متنوعة لإثراء تجربة التعلم لأطفالهم.

وأخيرا، تأتي الساعة الذكية باللونين الوردي والأزرق وهي متاحة للبيع المسبق في الصين مقابل سعر يبدأ من 83 دولار (أي ما يعادل 3.880 جنيها مصريا).