عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرتين وإمكانات جبارة.. سمارت ووتش للأطفال من شاومي والسعر مفاجأة

Mitu Kids 7X
Mitu Kids 7X

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية الشهيرة المخصصة للأطفال Mitu Kids 7X، والتي تتميز بنظام تتبع أكثر دقة، إلى جانب إمكانية إجراء مكالمات الفيديو وغيرها من المزايا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعطي ساعة شاومي الجديدة Mitu Kids 7X، الأولوية لسلامة الأطفال من خلال ميزات تحديد المواقع المحسنة، حيث تتميز بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد لتتبع الموقع بشكل أكثر دقة ويدعم تحديد المواقع متعددة المشاهد.

 

أرخص موبايل Redmi من شاومي.. مش هتصدق السعر

بمزايا مذهلة.. أندرويد 14 يصل هواتف شاومي مع التحديث الجديد

 

ساعة شاومي Mitu Kids 7X

ويمكن لساعة الأطفال الجديدة من شاومي، تحديد المواقع في الأماكن المغلقة والمول والذكاء الاصطناعي، كما تتيح للآباء رؤية موقع أطفالهم في الوقت الفعلي وتلقي التنبيهات إذا انحرفوا عن طريقهم المعتاد أو بقوا في موقع معين لفترة طويلة.

Mitu Kids 7X

وعلاوة على ذلك، تتميز ساعة شاومي Mitu Kids 7X، بمسار عالي الدقة لمدة 90 يوما، مما يتيح للآباء مشاهدة سجل كامل للمواقع التي زارها أطفالهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكما يتميز الجهاز القابل للارتداء أيضا بتقنية تحديد المواقع ثلاثية الأبعاد للأرضية 2.0، والتي تعمل على الاستفادة من مقياس الضغط الجوي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد لتحديد مستوى أرضية الطفل داخل المبنى.

Mitu Kids 7X

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للساعة تخزين بيانات الموقع حتى بدون الاتصال بالشبكة، مما يسمح للوالدين بمشاهدة تحركات الطفل دون اتصال بالإنترنت بمجرد توصيل الساعة مرة أخرى.

وتأتي ساعة شاومي الذكية Mitu Kids 7X، مع شاشة IPS TFT، بقياس 1.68 بوصة، وبدقة HD، وتحتوي على 18 وضعا رياضيا و5 وظائف للفحص البدني، كما أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 20 مترا، مما يسمح للأطفال بارتدائها أثناء غسل أيديهم أو اللعب تحت المطر.

Mitu Kids 7X

وإلى جانب ذلك، تأتي ساعة Mitu Kids Smartwatch 7X مزودة بميزات مكالمات فيديو مطورة، من خلال كاميرات مزدوجة، وكاميرا جانبية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مما يتيح للآباء رؤية أطفالهم بوضوح وإلقاء نظرة خاطفة على المناطق المحيطة بهم أثناء مكالمات الفيديو.

وتدعم ساعة شاومي الجديدة، تشغيل تطبيق المراسلة الصيني WeChat، مما يتيح للطفل التواصل مع الأصدقاء باستخدام نفس المنصة أو العلامات التجارية الأخرى لساعات الأطفال من خلال هذه التطبيقات.

Mitu Kids 7X

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة تشغيل المساعد الذكي Xiao Ai، الذي يوفر ميزات تفاعلية مثل تحديثات الطقس وسرد القصص والاتصال بالمنزل الذكي.

وتحزم ساعة شاومي، بطارية تبلغ سعتها 950 مللي أمبير في الساعة، مما يعد باستخدام طويل الأمد، ويتم تشغيل الساعة بنظام منخفض الطاقة وخوارزميات موفرة للطاقة لضمان بقائها مشحونة طوال اليوم

وكما تتميز الساعة بسعة تخزين تبلغ 4 جيجابايت، مما يسمح للآباء بتثبيت تطبيقات تعليمية متنوعة لإثراء تجربة التعلم لأطفالهم.

وأخيرا، تأتي الساعة الذكية باللونين الوردي والأزرق وهي متاحة للبيع المسبق في الصين مقابل سعر يبدأ من 83 دولار (أي ما يعادل 3.880 جنيها مصريا).

شاومي ساعة شاومي Mitu Kids Smartwatch 7X ساعة ميتو كيدز الذكية 7X شاومي Mitu Kids 7X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

بسبب غيبوبة سكر.. قائد سيارة يدهس 4 أشخاص في الشيخ زايد

موضوعات متعلقة

بتصميم مميز.. تسريبات تكشف عن أرخص هواتف شاومي Xiaomi 14

إمكانات جبارة وسعر رخيص.. مميزات موبايل شاومي Poco M6 الأفضل في فئته

بكاميرا 108 ميجابكسل.. سعر وحش Poco الجديد من شاومي

ريلمي 12 برو يتحدي شاومي Redmi Note 13 Pro.. مين يكسب؟

ترشيحاتنا

عودة تطبيق انستا باي للعمل بعد تعطله لعدة ساعات

مصطفى بكري: المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه العدوان الغاشم

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا

الدكتور خالد خشاب يوضح كم تمرة مسموحة لمريض السكري على الإفطار

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

ماس كهربائي.. حريق بمحل كيماويات في منزل برلماني بالبدرشين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

تحذير.. مشروب رمضاني ممنوع لأصحاب الضغط المنخفض

دون مكياج وبملابس البيت.. ركين سعد مع والدتها تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سمية الخشاب وآيتن عامر بنفس الفستان والسبب في الخلاف بينهما .. شاهد

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ