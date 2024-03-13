بمزايا مذهلة.. أندرويد 14 يصل هواتف شاومي مع التحديث الجديد

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن نظام تشغيلها الجديد HyperOS، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، والذي يحل محل MIUI ويهدف إلى توفير أداء أسرع وأوقات استجابة أسرع بنسبة تصل إلى 17% من واجهة المستخدم السابقة.

وتعد أجهزة شاومي الحديثة Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro أول الهواتف الذكية التي تعمل بهذا البرنامج الجديد، منذ ظهورها لأول مرة، والآن، قامت عملاقة التقنية الصينية بإصدار تحديثات HyperOS تدريجيا لأجهزتها المؤهلة لتلقي نظام التشغيل الجديد.

ومن بين أحدث الهواتف الذكية التي تلقت التحديث القائم على نظام التشغيل أندرويد 14، هواتف شاومي التالية Xiaomi 12 وXiaomi 12S وXiaomi 12S Pro والمزيد.

هواتف شاومي التي حصلت على تحديث HyperOS

تعد Xiaomi 12S وXiaomi 12S Pro وXiaomi 12 وXiaomi 12 Pro وXiaomi 11 Lite 5G NE من بين أحدث الأجهزة التي تتلقى تحديث HyperOS المستقر.

بينما تلقي هاتفي Xiaomi 12S و12S Pro، تحديث HyperOS في السوق الصينية، إلى جانب ذلك حصل كلا من Xiaomi 12 وXiaomi 12 Pro في العديد من الأسواق الدولية.

ويشار إلى أن هذا التحديث الرئيسي الأخير الذي يحصل عليه هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، ومع ذلك، لا يزال هاتف Xiaomi 12 Pro مؤهلاً للحصول على تحديث رئيسي آخر في المستقبل، وبالإضافة إلى تقديم ميزات HyperOS، يعمل تحديث النظام أيضا على ترقية إصدار أندرويد إلى 14.

مزايا مذهلة يجلبها نظام شاومي HyperOS الجديد

يحل نظام HyperOS محل واجهة MIUI، باعتباره نظام التشغيل الجديد لهواتف شاومي وريدمي و بوكو، ويركز النظام على تحسين الأداء والكفاءة في الخلفية، من بين مميزاته:

- يعد نظام التشغيل الجديد بأوقات تشغيل أسرع للتطبيقات وإدارة أفضل للذاكرة، خاصة بالنسبة للأجهزة ذات سعة ذاكرة الوصول العشوائي المنخفضة.

- يجلب نظام HyperOS ميزات الذكاء الاصطناعي لهواتف شاومي، مثل النص من خلال مساعد الإدخال XiaoAi، مما يتيح للمستخدمين استخراج النص من الصور، وتحويل رسومات الشعار المبتكرة إلى رسومات، وإجراء عمليات بحث عن الصور باستخدام اللغة الطبيعية.

- يمكن للمستخدمين الاستفادة من الكاميرا الخلفية لهواتفهم ككاميرا ويب من خلال ميزات مثل Xiaomi HyperConnect وHypermind، مما يتيح مشاركة بيانات الهاتف المحمول مع الأجهزة الأخرى وتلقي الإشعارات على شاشات أكبر.

- يقدم HyperOS خيارات تخصيص إضافية لشاشة القفل ويقوم بإجراء تعديلات طفيفة على مركز التحكم وواجهة مستخدم تطبيقات الأسهم.