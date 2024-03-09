مش هتصدق السعر.. أرخص موبايل شاومي Redmi في مصر

يبرز هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، الذي يتميز بمزيج رائع من المواصفات من بينها الشاشة الكبيرة وإعداد الكاميرا متعدد الاستخدامات والأداء القوي، ويعكس تصميمه وجودة تصنيعه التوازن بين الجماليات والتطبيق العملي، مما يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لا يؤدي فقط أداء جيدا ولكنه أيضا مناسب لميزانيتهم.

ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C، بقدرات تصوير فوتوغرافي قوية بفضل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والقادرة على التقاط صور مفصلة ونابضة بالحياة، كما يقدم تجربة عرض غامرة مع معدل تحديث مرتفع وجودة عرض ممتازة، مما يضمن الحصول على مرئيات سلسة.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C

الشاشة: من نوع IPS LCD، بقياس 6.74 بوصة، تتميز بمعدل تحديث 90 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة.

الكاميرا: مزودة بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، تكمله عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ثانوية بدقة 0.08 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

الأداء: مدعوم بمعالج ميدياتك Dimensity 6100+، الذي يوفر ما يصل إلى 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع مساحة تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

البطارية والشحن: بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مقترنة بشحن سريع بقدرة 18 وات.

البرمجيات: واجهة شاومي MIUI 14 المعتمدة على نظام التشغيل Android 13.

التصميم: يتميز بإطار مسطح وطبقة حماية للشاشة Corning Gorilla Glass، ومستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، متاح في ألوان مميزة هي الأسود والأزرق والأبيض والأخضر.

شاومي Xiaomi Redmi 13C

سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C

يبلغ سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 13C، في مصر حوالي 8.500 جنيه مصري، للإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت.