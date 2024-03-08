بمواصفات وكاميرات ممتازة.. شاومي تطلق موبايل مزود بـ HyperOS

أطلقت شركة شاومي الصينية، هاتفها الجديد Xiaomi 14، والذي يعد منافس أندرويد لجهاز سامسونج الرائد Galaxy S24، وذلك بفضل مجموعة من أفضل الميزات الرائعة بسعر أرخص.

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 14

بحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 بتصميم مربع الشكل يشبه الصندوق مثل سابقه، ويأتي مع جزيرة كاميرا أكبر لا تحتوي على خطوط تفصل بين أجهزة الاستشعار.



زودت شاومي هاتف Xiaomi 14، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.3 بوصة، تتميز الشاشة ذات 10 بت بدقة 1.5K، تبلغ 1200 × 2670 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة.

Xiaomi 14

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 14، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويحتوي الهاتف على كاميرات تم ضبطها من قبل شركة Leica، يتكون من كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل بحساس Light Fusion 900، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Xiaomi 14

وتشمل الميزات الأخرى، بهاتف شاومي Xiaomi 14، على منفذ شحن USB-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos، محرك اهتزاز خطي على المحور السيني، مكبر الأشعة تحت الحمراء IR، ودعما لمقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP68، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة لفتح الهاتف بدون كلمة مرور.

وبالنسبة للبرامج، يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14، بنظام تشغيل HyperOS المستند إلى أندرويد 14، ويمتاز الهاتف بنظام تبريد سائل VC، وتشمل خيارات الاتصال شريحة SIM مزدوجة، وWiFi 7 ، وشبكة اتصال 5G، وتقنية Bluetooth 5.4، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC.

Xiaomi 14

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 14، بطارية بقوة 4610 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات وإمكانيات الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

سعر شاومي Xiaomi 14

يصل هاتف شاومي Xiaomi 14، إلى الأسواق الهندية، بتكوين ذاكرة واحد بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، مقابل سعر 845 دولار أمريكي (أي ما يعادل 41 ألف و 707 جنيها مصريا)، وهو متاح باللون الأسود أو الأبيض أو الأخضر.