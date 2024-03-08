مواصفاته هتشجعك تشتريه.. سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.. صور

سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.. تزامنا مع طرح Xiaomi، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة في الأسواق المصرية، حيث تأتي سلسلة Redmi Note 13، مع تحسينات كبيرة في التصميم والكاميرا والشاشة والمعالج، يتساءل العديد من متابعي أسعار الهواتف الذكية، عن سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر.

سعر شاومي Redmi Note 13 في مصر

يأتي هاتف شاومي Redmi Note 13، بتحسينات كبيرة من حيث الكاميرا والتصميم والشاشة والمعالج، مما يوفر تجربة فريدة ورائدة وقدرات تصويرية بأسعار تنافسية.

وذكر موقع “gsmarena”، أ هاتف شاومي Redmi Note 13، يتمتع بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Redmi Note 13

ويقدم نظام الكاميرا بالهاتف قدرات تكبير3x تحافظ على جودة الصورة وفلاتر Film Camera للتخصيص، كما تتميز الكاميرا الخلفية والأمامية بـ Redmi Note 13، بدعم محرك التصوير Imaging Engine التابع لشركة شاومي، كما تدعم التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي، ونظام مخصصة لمعالجة الصور.

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 13، مع شاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

Redmi Note 13

ويتم تشغيل هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 685، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 13، بواجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 33 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 70 دقيقة.

وتشمل الميزات الأخرى، بهاتف شاومي Redmi Note 13، على منفذ شحن USB-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبر الأشعة تحت الحمراء وتقنية الاتصال قريب المدي NFC التي تعتمد على السوق، ومكبرات صوت استريو، ودعما لمقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج أسفل الشاشة لفتح الهاتف بدون كلمة مرور.

Redmi Note 13

ويباع هاتف شاومي Redmi Note 13 4G، في مصر مقابل سعر يبدأ من 9399 جنيها مصريا، للطراز بسعة 6 رام + 128 جيجابايت، وبسعر 9999 جنيها مصريا للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، ومقابل 10799 جنيها مصريا، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت، وهو متاح في 4 ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض والأخضر.