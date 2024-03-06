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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد طرحه بالأسواق.. سعر شاومي +Redmi Note 13 Pro في مصر

شاومي Redmi Note
شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G

سعر شاومي +Redmi Note 13 Pro في مصر.. ازدادت عمليات البحث من قبل عدد كبير من المستهلكين في الفترة الأخيرة، عن أسعار هواتف شاومي الجديدة Redmi Note 13 Pro بعد طرحه بالأسواق المصرية.

سعر شاومي +Redmi Note 13 Pro في مصر

يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 13 Pro+ 5G، بشاشة من نوع  CrystalRes AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus. كما تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفلها لفتح الهاتف بدون كلمة مرور.

 

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ويتمتع هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7200-Ultra، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G

ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G، بواجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 44 دقيقة فقط.

وتتضمن بقية ميزات هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G،  مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر ومكبرات صوت استريو وDolby Vision، ومنفذ شحن USB Type-C 2.0، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبر الأشعة تحت الحمراء وتقنية الاتصال قريب المدي NFC.

شاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G

ويبلغ سعر شاومي Redmi Note 13 Pro+ في مصر حوالي 20 ألف جنيه مصري  للطراز بسعة 8 رام + 256 جيجابايت، و23 ألف جنيه مصري للإصدار بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، وهو متاح في 4 ألوان هي الأسود والأرجواني والأبيض والأخضر.

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