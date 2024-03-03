الأكثر طلبا.. شاومي تخفض أسعار أحدث موبايلات Redmi

قامت شركة شاومي Xiaomi، بتخفيض أسعار طرازات جديدة ضمن علامتها التجارية ريدمي Redmi، والتي شملت بعض الهواتف الذكية متوسطة المدى بسعة 6 + 128 جيجابايت.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يشمل تخفيض شاومي الجديد هاتف ريدمي Note 12 4G، الذي يتوفر اعتبار من 1 مارس الجاري في الهند مقابل سعر 12999 روبية هندية (أي ما يعادل 4.840 جنيه مصري)، بالإضافة إلى طراز ريدمي 12 4G بسعر 10499 روبية (أي ما يعادل 3.900 جنيه مصري).

مواصفات شاومي Redmi Note 12 4G

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 4G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 685، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، يدعم هذا المعالج الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G فقط.

ويأتي هاتف شاومي Redmi Note 12 4G، بشاشة من نوع AMOLED كبيرة بقياس 6.67 بوصة، تتميز بمعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، ويحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

ويوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 4G، دعما للشحن السريع بقدرة 33 وات، لبطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وعلى الرغم من أنه يفتقر إلى مكبرات صوت استريو مزدوجة، إلا أنه لا يزال يشتمل على مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، وفتحة مخصصة لبطاقة MicroSD لتخزين إضافي.

هاتف شاومي Redmi Note 12 4G

مواصفات شاومي Redmi 12 4G

يتميز هاتف شاومي Redmi 12 4G، بمواصفات رائعة من بينها شاشة كبيرة وعمر بطارية طويل.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi 12 4G، بشاشة عالية الدقة FHD+ ، من نوع AMOLED ، بقياس 6.79 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز وطبقة حماية متينة من زجاج Corning Gorilla Glass.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12 4G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88 ويأتي أيضا مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم هاتف شاومي Redmi 12 4G، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقوة 18 وات، وتم تصميم هذا الهاتف ليدوم طويلا بفضل تصنيف IP53 لمقاومة رذاذ الماء ويتضمن مستشعر بصمة مثبت على الجانب للوصول السريع.