لفترة محدودة.. شاومي تقدم خصما خاصا على هواتف Redmi K70

أطلقت شركة شاومي الصينية، سلسلة Redmi K70 لأول مرة في الصين في نهاية شهر نوفمبر الماضي، تتكون التشكيلة من ثلاثة موديلات هي: Redmi K70 وRedmi K70 Pro وRedmi K70E.

وبعد ثلاثة أشهر من إطلاقهما، حصل الطرازان الأولان على متغير جديد بسعة ذاكرة أعلى، وفي الوقت نفسه، قدمت شاومي بخصما لفترة محدودة على جميع المتغيرات، بما في ذلك الطراز الجديد.

خصم لفترة محدودة على هواتف شاومي Redmi K70

يتوفر كلا من Redmi K70 وRedmi K70 Pro، في متغير جديد بتكوين ذاكرة أكبر بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، إلى جانب الإصدار الأساسي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 + 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

وتعتزم شاومي طرح الإصدار الجديد بسعة 12 + 512 جيجابايت، للبيع بداية من شهر مارس الجاري، مقابل سعر يبلغ 390 دولار (أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري) لطراز Redmi K70، بينما يتوفر هاتف Redmi K70 Pro مقابل سعر قدره 515 دولار (أي ما يعادل 15.909 جنيها مصريا).

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شاومي خصما لفترة محدودة على جميع أنواع الذاكرة الخمسة لهذه الهواتف، والتي ستكون متاحة في الأسواق الصينية بالأسعار التالية:

أسعار شاومي Redmi K70

- 12 + 256 جيجابايت، بسعر 335 دولار (أي ما يعادل 10.349 جنيها مصريا).

- 16 + 256 جيجابايت، بسعر 360 دولار (أي ما يعادل 11.121 جنيها مصريا).

- 12 + 512 جيجابايت، بسعر 375 دولار (أي ما يعادل 11.584 جنيها مصريا).

- 16 + 512 جيجابايت، بسعر 400 دولار (أي ما يعادل 12.357 جنيها مصريا).

- 12 + 1 تيرابايت، بسعر 460 دولار (أي ما يعادل 14.210 جنيها مصريا).

Redmi K70

أسعار شاومي Redmi K70 Pro

- 12 + 256 جيجابايت، بسعر 460 دولار (أي ما يعادل 14.210 جنيها مصريا).

- 16 + 256 جيجابايت، بسعر 485 دولار (أي ما يعادل 14.983 جنيها مصريا).

- 12 + 512 جيجابايت، بسعر 500 دولار (أي ما يعادل 15.446 جنيها مصريا).

- 16 + 512 جيجابايت، بسعر 530 دولار (أي ما يعادل 15.909 جنيها مصريا).

- 12 + 1 تيرابايت، بسعر 600 دولار (أي ما يعادل 18.535جنيها مصريا).

Redmi K70 Pro

وبالنسبة لمواصفاتهما، تعمل هواتف شاومي Redmi K70 وK70 Pro بواسطة معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3، على التوالي.

ويمتاز كلا الهاتفين، بشاشات من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية Dolby Vision وHDR10+، ومستوي سطوع يصل إلى 4000 شمعة.

وحصل كلا الهاتفين، على كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات.