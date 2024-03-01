لمحبي التصوير الفوتوغرافي.. سعر هاتف شاومي الأقوى لهذا العام

تشتهر سلسلة Ultra من شاومي بتكوينها المميز للكاميرات، تهدف إلى تلبية احتياجات محبي التصوير الفوتوغرافي الذين يبحثون عن أفضل جودة ممكنة، وذلك بفضل تقنيات شركة لايكا الألمانية، مما يوفر أداء أفضل للصور، ويعد Xiaomi 14 Ultra أحدث إصداراتها التي تغزو الأسواق العالمية.

ويعتبر Xiaomi 14 Ultra أحدث إصدارات سلسلة Ultra من شاومي المزودة بكاميرا فائقة الجودة لعام 2024، والذي أطلقته الشركة الصينية، عالميا من خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، والذي يأتي كـ خليفة لطراز الشركة السابق Xiaomi 13 Ultra ولكن مع العديد من الترقيات، بما في ذلك شاشة جديدة ومعالج أسرع و تحسين نظام الكاميرا.

شاومي تطلق هاتفها الأقوى لهذا العام

وعززت شاومي كاميرا هاتفها الذكي الجديد Xiaomi 14 Ultra، بأدوات الذكاء الاصطناعي والعديد من تقنيات التصوير المتطورة، مما يقدم تجربة شاملة لأفضل هاتف رائد والذي سيكون الهاتف الأقوى لهذا العام من حيث الأداء وجودة الكاميرا.

Xiaomi 14 Ultra

يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة.

Xiaomi 14 Ultra

يتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

Xiaomi 14 Ultra

يستمد هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، طاقته من بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات وإمكانيات الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

Xiaomi 14 Ultra

جاء هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 قياس 1 بوصة، تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة للصور الشخصية البورتريه وكاميرا بيريسكوب للتكبير حتى 5 مرات، جميعها بدقة 50 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم كاميرا الهاتف تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

Xiaomi 14 Ultra

حددت شاومي سعر الإصدار الدولي من هاتف Xiaomi 14 Ultra، في الأسواق الأوروبية بـ 1499 يورو (أي ما يعادل 50 ألف و 107 جنيها مصريا).