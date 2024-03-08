بكاميرا أسطورية.. شاومي تخطف الأنظار بهاتفها الأحدث والأغلى على الإطلاق

فاجأت شركة شاومي Xiaomi، مستخدميها بإطلاق أحدث هواتفها Xiaomi 14 Ultra في سوق جديد، والذي يتميز بكاميرات ممتازة وتقنيات تجعله يتفوق على منافسيه، كما يعتبر الجهاز الأغلى من الشركة حتى الآن.

سعر شاومي Xiaomi 14 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يصل هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Ultra، إلى الأسواق الهندية، بتكوين ذاكرة واحد بسعة 16 رام + 512 جيجابايت، مقابل سعر 1210 دولار أمريكي (أي ما يعادل 59 ألف و 720 جنيها مصريا).

تعد نقطة البيع الرئيسية في هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، هي الكاميرا التي تضم 4 عدسات خلفية، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 قياس 1 بوصة، تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة للصور الشخصية البورتريه وكاميرا بيريسكوب للتكبير حتى 5 مرات، جميعها بدقة 50 ميجابكسل.

Xiaomi 14 Ultra

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، تدعم كاميرا الهاتف تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، مع شاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة.

Xiaomi 14 Ultra

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

Xiaomi 14 Ultra

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، طاقته من بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات وإمكانيات الشحن العكسي بقدرة 10 وات.