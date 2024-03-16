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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص موبايل Redmi من شاومي.. مش هتصدق السعر

Redmi A3
Redmi A3

قامت شركة شاومي Xiaomi، بإطلاق أحدث هواتفها ذات الميزانية المحدودة للبيع في أسواق أوروبا، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 مع وعد بالتحديثات حتى Android 16، ويتميز الهاتف الاقتصادي بشاشة 90 هرتز، وسعة بطارية كبيرة، من بين ميزات أخرى سنتعرف عليها فيما يلي.

ويتوفر هاتف شاومي منخفض التكلفة المسمي Redmi A3، للبيع في أوروبا، مقابل سعر يبدأ من 120 يورو (أي ما يعادل 6.251 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 3 + 64 جيجابايت.

 

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أرخص موبايل Redmi من شاومي

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi A3، بشاشة كبيرة بقياس 6.74 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة HD+، تبلغ 720 × 1650 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

Redmi A3

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi A3، معالج ميدياتيك من نوع Helio G36، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع من خلال فتحة بطاقة microSD مخصصة.

Redmi A3

ويتمتع هاتف شاومي Redmi A3، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل، متصلة بمستشعر ثانوي بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف شاومي Redmi A3، بطارية كبيرة تبلغ بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14.

Redmi A3

وتشمل ميزات الاتصال بالهاتف، على دعما لشبكات الواي فاي WiFi وتقنية الاتصال قريب المدي NFC وتقنية Bluetooth، وشبكة 4G مزدوجة النطاق، ومنفذ شحن USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، ويتوفر في 3 ألوان هي: الأسود والأخضر والأزرق.

Redmi A3
شاومي Redmi Redmi A3 أرخص موبايل شاومي شاومي Redmi A3

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